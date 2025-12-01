ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ, ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ
ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ର ତୁମ୍ବେସିଂହା ଛକ ଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି l
Published : December 1, 2025 at 5:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ l ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ତୁମ୍ବେସିଂହା ଛକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ l ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଭାରୀ ଯାନ l ଚାଷୀ ମାନେ କେବଳ ମାଲବାହୀ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଅଟକାଉ ଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି l ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ l
ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ମିଲର ମାନେ ନେଉ ନାହାନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜ ଧାନକୁ ପେକ୍ସ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପି-ପାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି," ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନ ଠାରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା l ଆଉ ଆମେ କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ l ଶେଷରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ l ଚାଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପେକ୍ସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ବାହାରୁ ନାହିଁ l ଏହା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ l ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର