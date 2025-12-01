ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ, ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ

ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ର ତୁମ୍ବେସିଂହା ଛକ ଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି l

December 1, 2025

ସମ୍ବଲପୁର: ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ l ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ତୁମ୍ବେସିଂହା ଛକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ l ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଭାରୀ ଯାନ l ଚାଷୀ ମାନେ କେବଳ ମାଲବାହୀ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଅଟକାଉ ଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି l ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ

ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ମିଲର ମାନେ ନେଉ ନାହାନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜ ଧାନକୁ ପେକ୍ସ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପି-ପାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶାଳଖିଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିର ଭିକମପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ସନତ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପେକ୍ସ କୁ ନେବା ସମୟରେ ପେକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ପି-ପାସ ରେ ଚାଷୀ ନାମ ଦେଖାଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିରେ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ନା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ



ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି," ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନ ଠାରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା l ଆଉ ଆମେ କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ l ଶେଷରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ l ଚାଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପେକ୍ସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ବାହାରୁ ନାହିଁ l ଏହା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ l ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପି-ପାସ ଦେଖାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଚାଷୀ କେଉଁ ମିଲକୁ ଧାନ ପଠେଇବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି l "
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

