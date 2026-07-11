ହାତୀ ଖାଇଲା ବୋଲି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଫସଲ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଜୀବିକା
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ହତାଶ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କଦଳୀ ଗଛ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 11, 2026 at 5:30 PM IST
Elephant Menace in Angul ଅନୁଗୋଳ: ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଜୀବନ ରହୁ । ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଫସଲକୁ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ କରତପଟା ଗାଁରେ । କିଛି ଚାଷୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହାତୀପଲ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ । ଫଳରେ ଭୟରେ କିଛି ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ଜମିରୁ ହଜାର ହଜାର ଫଳନ୍ତି କଦଳୀ ଗଛ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତଳା ଓ କରତପଟା ଅଞ୍ଚଳ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କଦଳୀ ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାକୁଡି, କଲରା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି । ଚାଷରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ । ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବଣୁଆ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଜାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଚାଷ କଲେ ହାତୀ ପଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ଆସି ହାତୀ ପଲ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲକୁ ଜଗିବେ ନା ଜୀବନକୁ । ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି । ଭୟରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡିଦେଲେଣି । ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ:
କରତପଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩-୪ଜଣ ଚାଷୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚାଷୀ ତାପସ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଥିଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଗଛ ଗୁଡିକରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ହାତୀ ପଲ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଗଲେ ନାହିଁ । ଦିନ ସାରା କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ରହିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରେ ପଶିଲେ । ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଲା । ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଲୁ ।"
ଚାଷୀ ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଭୟରେ ଗଛ କାଟିଦେଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା । ହେଲେ ଜୀବନ ଆଗରେ ସେସବୁକୁ ତୁଛ ମନେକରି ଏଭଳି କରିଛୁ ।
ସେପଟ ଚାଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ନିଜ ଫସଲକୁ ନିଜେ ଉଜାଡି ଦେଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନାହିଁ । କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫସଲ ଉପୁଯାଇଥିଲେ । ହାତୀ ଭୟରେ ସବୁ ଗଲା । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଠାରୁ ନେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ।
କେବଳ କଦଳୀ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପନିପରିଵା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୁହଁରେ ଯାଉଛି । ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ ବିଭାଗ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇଦେଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଶହ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ନେଇ DFO ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଚଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଅଛି । ଫସଲ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଯେଉଁଠି ସୁନାର ଫସଲ ହେଉଥିଲା ହାତୀ ଭୟରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ପଡିଆ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେହି ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହାତୀ ବନିଗଲା ଏବେ ମଣିଷର ସାଥୀ ! ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଗଜରାଜ, ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ହାତୀ ପ୍ରତି ଡର
ହାତୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ : ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଛୁ ! ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ