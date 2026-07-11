ETV Bharat / state

ହାତୀ ଖାଇଲା ବୋଲି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଫସଲ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଜୀବିକା

ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ହତାଶ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କଦଳୀ ଗଛ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Elephant Menace in Angul ଅନୁଗୋଳ: ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଜୀବନ ରହୁ । ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଫସଲକୁ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ କରତପଟା ଗାଁରେ । କିଛି ଚାଷୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହାତୀପଲ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ । ଫଳରେ ଭୟରେ କିଛି ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ଜମିରୁ ହଜାର ହଜାର ଫଳନ୍ତି କଦଳୀ ଗଛ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଅନୁଗୋଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ:

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତଳା ଓ କରତପଟା ଅଞ୍ଚଳ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କଦଳୀ ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାକୁଡି, କଲରା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି । ଚାଷରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ । ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବଣୁଆ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଜାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଚାଷ କଲେ ହାତୀ ପଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ଆସି ହାତୀ ପଲ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲକୁ ଜଗିବେ ନା ଜୀବନକୁ । ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି । ଭୟରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡିଦେଲେଣି । ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ:

କରତପଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩-୪ଜଣ ଚାଷୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚାଷୀ ତାପସ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଥିଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଗଛ ଗୁଡିକରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ହାତୀ ପଲ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଗଲେ ନାହିଁ । ଦିନ ସାରା କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ରହିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରେ ପଶିଲେ । ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଲା । ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜେ କାଟି ସଫା କରିଦେଲୁ ।"

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଚାଷୀ ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଭୟରେ ଗଛ କାଟିଦେଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା । ହେଲେ ଜୀବନ ଆଗରେ ସେସବୁକୁ ତୁଛ ମନେକରି ଏଭଳି କରିଛୁ ।


ସେପଟ ଚାଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ନିଜ ଫସଲକୁ ନିଜେ ଉଜାଡି ଦେଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନାହିଁ । କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫସଲ ଉପୁଯାଇଥିଲେ । ହାତୀ ଭୟରେ ସବୁ ଗଲା । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଠାରୁ ନେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ।

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

କେବଳ କଦଳୀ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପନିପରିଵା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୁହଁରେ ଯାଉଛି । ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ ବିଭାଗ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇଦେଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଶହ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)
ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ହାତୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନଜରେ ରଖି ବୀଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ମିଳିତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ସୂତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧନ ସମ୍ଭବ ହେବ ।"


ଘଟଣା ନେଇ DFO ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଚଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଅଛି । ଫସଲ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି ।"

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଯେଉଁଠି ସୁନାର ଫସଲ ହେଉଥିଲା ହାତୀ ଭୟରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ପଡିଆ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେହି ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Elephant Menace in Angul
ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାଣିଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହାତୀ ବନିଗଲା ଏବେ ମଣିଷର ସାଥୀ ! ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଗଜରାଜ, ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ହାତୀ ପ୍ରତି ଡର

ହାତୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ : ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଛୁ ! ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ELEPHANT MENACE IN ANGUL
FARMERS DESTROYS CROPS IN ANGUL
BANTALA ELEPHANT FEAR
ଅନୁଗୋଳ ହାତୀ ଆତଙ୍କ
ELEPHANT TERROR IN ANGUL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.