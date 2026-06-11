ETV Bharat / state

ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ

ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ହେଲାଣି ଗଜା । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Farmers block roads to protest against delays in paddy procurement
ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 4:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଶେଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ । ସାଇଦଲଙ୍ଗା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଇଁଲାପାଲି ଓ ବମକ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କ୍ବିଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।

ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ମେ' ୨୦ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଲରମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡି ପଠାଉନଥିବାରୁ ଧାନ ଉଠାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଜା ହେବାରେ ବସିଲାଣି । ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର-ରାୟପୁର ୫୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଁଲାପାଲି ଛକରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ରସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା।

Farmers block roads to protest against delays in paddy procurement
ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ମୀନକେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆଇଁଲାପାଲି ଓ ବମକ ଠାରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ କେବଳ ୩ଟି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିଲର୍ ଆସୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଦୁଇଟି ମିଲର୍ ମାତ୍ର ୧୦୦ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଇବା ଭଳି ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ । ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାହା ହେଲା ଧାନ ବିକ୍ରି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ । ଏବେ ଖରିଫ ଚାଷ ସମୟ ଆମେ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ ତେବେ ଅନ୍ଯ ଚାଷ କେବେ କରିବୁ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡିକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଓ ୨୫୦୦ ସହ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି । ଯଦି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।"

MANDI MISMANAGEMENT IN KALAHAND
ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଧାନ ଉଠାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନରହିବା ସହ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କଟନି ଛଟାନି'- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

MANDI MISMANAGEMENT IN ODISHA
FARMERS PROTEST KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା
KALAHANDI NEWS
PADDY PROCUREMENT PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.