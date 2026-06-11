ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ
ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ହେଲାଣି ଗଜା । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : June 11, 2026 at 4:15 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଶେଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ । ସାଇଦଲଙ୍ଗା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଇଁଲାପାଲି ଓ ବମକ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କ୍ବିଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ ମେ' ୨୦ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଲରମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡି ପଠାଉନଥିବାରୁ ଧାନ ଉଠାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଜା ହେବାରେ ବସିଲାଣି । ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର-ରାୟପୁର ୫୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଁଲାପାଲି ଛକରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ରସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ଏନେଇ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ମୀନକେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆଇଁଲାପାଲି ଓ ବମକ ଠାରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ କେବଳ ୩ଟି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିଲର୍ ଆସୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଦୁଇଟି ମିଲର୍ ମାତ୍ର ୧୦୦ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଇବା ଭଳି ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ । ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାହା ହେଲା ଧାନ ବିକ୍ରି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ । ଏବେ ଖରିଫ ଚାଷ ସମୟ ଆମେ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ ତେବେ ଅନ୍ଯ ଚାଷ କେବେ କରିବୁ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡିକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଓ ୨୫୦୦ ସହ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି । ଯଦି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଧାନ ଉଠାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନରହିବା ସହ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କଟନି ଛଟାନି'- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି