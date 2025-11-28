ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିରୋଧୀ; ଜବାବ ରଖିଲେ ସରକାର
ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି କମ୍ପିଲା ଗ଼ୃହ । ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ । ଜବାବ ରଖିଲେ ସମବାୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନ ମଣ୍ଡି ,ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ । ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମ୍ପିଥିଲା ଗୃହ । ଆଜି ବିଧାନସଭା ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଥିଲା ଦ୍ୱତୀୟ ଦିନ । ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଧାନ କ୍ରୟ, ମଣ୍ଡି ଏବଂ ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି l ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ସରକାର ଧାନ କିଣିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ।
ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖରିଫ ୠତୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଟୋକେନ୍ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାନ ଧରି ଚାଷୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି-ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
DLPC(District Level Procurement Committee ) ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ବରଗଡ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଉଠିବା କଥା। ହେଲେ ବରଗଡରେ ଏଯାଏଁ ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ । ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାନ ଧରି ଚାଷୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭାବି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି। ମିଲର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଧାନ ରଖିବାକୁ । ହେଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଅଛି । ଯଦି ଜାଗା ଅଛି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । FCI ଚାଉଳ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଇଂଜିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଜିନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି । ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ବି ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ FCI । ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଗଲେଣି ସରକାର। ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି-କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ କଟନି ଛଟନିଯୋଗୁ ମିଲରମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାଶ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧାନ ରଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଯେଉଁଠି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ସେଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ଦିଆ ସରିଲାଣି । ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ । ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣା ହେଲା ଓ ସବସିଡି ମିଳିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100 ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯାୟ ରେ 32 ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ବ ହୋଇଛି l ସେହିପରି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରେ 80 ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ 200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି l 973 ଟି ସମବାୟ ସମିତି, RMC ରେ 516 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଭିତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚାଷୀ କେମିତି ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ତାହା ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ।
ତେବେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ କେତେଦୁର ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
