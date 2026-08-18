ଚାଷୀଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଛୁଆହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ
ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 18, 2026 at 10:49 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେ଼ଇ ଥମୁ ନାହିଁ । କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରୁ କାମ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ କଚାଡି ମାରିଦେଇଛି । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଟ ହାଉସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପ୍ରାସାଦରେ ଏହି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗ୍ରାମର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।
ଚାଷୀଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଲରୁ କାମ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି କଚାଡି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଁଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ସେପଟେ ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଇଶିରାପାଳ ନିକଟରୁ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଇଶ୍ରାପାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ପଡିରହିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସୋମବାର ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଁଚି ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ । ତାର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି । ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ କଣ ଜଣା ପଡିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କରଞ୍ଜିଆ ନେଢୁଆପାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ