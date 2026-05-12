ETV Bharat / state

ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ପରେ ତତ୍ପର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଯୁବ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ

farmer euthanasia plea in Bargarh
ବରଗଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 9:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ: ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଜିଲା ଭେଡେନ ବ୍ଳକ ତାଲମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଯୁବ ଚାଷୀ ରୋହିତ (ବିକାଶ) ଭୋଇଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ । ଏହାସହିତ ଯୁବ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମାସ ମାସ ଧରି ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ନକରି ପାରିବାରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯୁବଚାଷୀ ।


ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିତ (ବିକାଶ) ଭୋଇ ନାମକ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ମାଗିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିକାଶ ଭୋଇ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ତାଲମେଣ୍ଡାର ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ବରଗଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୪ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରି ଥିବାବେଲେ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ ପକେଟ୍ ଧାନ ଅମଳ କରି ଥିଲେ l ମାତ୍ର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବା ସହ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆଶାରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ନିଜ ପିଲା ଛୁଆର ପାଠ ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସହ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରସାଶନ ଠାରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

ଚାଷୀ ରୋହିତ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ନିଜେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l


ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନିୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ଯ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଧାନ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- କରୋନା ସଂକଟରୁ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ; ଛାତ ଉପରେ 85 ପ୍ରଜାତି ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତରାୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

TAGGED:

KHARIF PADDY SELLING ISSUE
FARMERS WRITE TO COLLECTOR
ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ
FARMER SOUGHT PERMISSION EUTHANASIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.