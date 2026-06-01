ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍
ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଖୋଳି ହାତୀର ମୃତଦେହ ବାହାର କଲା ବନବିଭାଗ । ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ସହିତ ୩ ଗିରଫ୍ ଓ ଜେସିବି ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 1, 2026 at 10:52 PM IST
DHENKANAL ELEPHANT DEATH FARM HOUSE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀକୁ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ମାରି ତାକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପୋତିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ହାତୀକୁ ସୋଲାର ଫେନସିଂ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲଗାଇ ମାରି ଦେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ, ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ପରିସରରେ ହିଁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ କୁବେର । ମାତ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଆରସିସିଏଫ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବା ସହ ହାତୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଜଗୁଆଳି ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଗିରିଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାର ୫ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳର ଚରଣପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ମାଟି ତଳୁ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଚାରିପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଫେନସିଂରେ ହେଭି ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବନ ବିଭଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ମୃତ ହାତୀକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜେସିବି ମେସିନକୁ ନରସିଂହପୁର ଅଂଚଳରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ (କୁବେର) ସମେତ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଜଗୁଆଳି, ଏପରି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (DFO) ଲଳିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ,"ଏହି ଘଟଣାରେ ଫର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଆରସିସିଏଫ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ୟାହା ଫଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କିପରି ଜାଣି ପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ:
ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଅଂଚଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହୁଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି । ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଅଂଚଳରେ କଡା ନଜର ରଖିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଷରେ ଆସି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେନି କିପରି । ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା:
ହିନ୍ଦୋଳର ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମୃତ ହାତୀଟି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପରିକି ହାତୀକୁ ମାରି ତାର ଦାନ୍ତ କାଟି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫାର୍ମକୁ କର୍ଡନ କରାଯାଇ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥଲା । ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରକୁ ପୂରାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ କରାଯିବାର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀକୁ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ