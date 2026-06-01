ETV Bharat / state

ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍

ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଖୋଳି ହାତୀର ମୃତଦେହ ବାହାର କଲା ବନବିଭାଗ । ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ସହିତ ୩ ଗିରଫ୍ ଓ ଜେସିବି ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

FARM HOUSE OWNER'S BIZARRE INCIDENT: ELEPHANT KILLED AND BURIED, FOREST DEPARTMENT RAIDS, 3 ARRESTED
ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

DHENKANAL ELEPHANT DEATH FARM HOUSE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀକୁ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ମାରି ତାକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପୋତିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ହାତୀକୁ ସୋଲାର ଫେନସିଂ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲଗାଇ ମାରି ଦେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ, ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ପରିସରରେ ହିଁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ କୁବେର । ମାତ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଆରସିସିଏଫ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବା ସହ ହାତୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଜଗୁଆଳି ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଗିରିଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ।

ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାର ୫ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳର ଚରଣପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ମାଟି ତଳୁ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଚାରିପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଫେନସିଂରେ ହେଭି ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବନ ବିଭଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ମୃତ ହାତୀକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜେସିବି ମେସିନକୁ ନରସିଂହପୁର ଅଂଚଳରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ (କୁବେର) ସମେତ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଜଗୁଆଳି, ଏପରି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ (କୁବେର)
ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜ୍ ଓରଫ (କୁବେର) (ETV BHARAT ODISHA)

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (DFO) ଲଳିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ,"ଏହି ଘଟଣାରେ ଫର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଆରସିସିଏଫ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ୟାହା ଫଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ୪୦ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମୃତ ହାତୀର ବୟସ ୩୦ରୁ୪୦ବର୍ଷ ହେବ । ହାତୀକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ହାତୀଟି ଏକ ମାଖନା ହାତୀ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

କିପରି ଜାଣି ପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ:

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଅଂଚଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହୁଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି । ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଅଂଚଳରେ କଡା ନଜର ରଖିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଷରେ ଆସି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେନି କିପରି । ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।

ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଖୋଳି ହାତୀର ମୃତଦେହ ବାହାର କଲା ବନବିଭାଗ ।
ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଖୋଳି ହାତୀର ମୃତଦେହ ବାହାର କଲା ବନବିଭାଗ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା:


ହିନ୍ଦୋଳର ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମୃତ ହାତୀଟି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପରିକି ହାତୀକୁ ମାରି ତାର ଦାନ୍ତ କାଟି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫାର୍ମକୁ କର୍ଡନ କରାଯାଇ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥଲା । ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରକୁ ପୂରାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ କରାଯିବାର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀକୁ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ସହିତ ୩ ଗିରଫ୍ ଓ ଜେସିବି ଜବତ ।
ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ସହିତ ୩ ଗିରଫ୍ ଓ ଜେସିବି ଜବତ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ମାଈ ହାତୀ ସମେତ ସଦ୍ୟଜାତ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

ODISHA ELEPHANT DEATH
DHENKANAL FOREST DEPT
ODISHA ELEPHANT DEATHS RECORD
ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଲେ
DHENKANAL ELEPHANT DEATH FARM HOUSE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.