ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ-ଭଗବାନ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତିନି ବାଡ଼ରେ ଝିମିରି ଫଗୁ ଲାଗି ହୋଇଛି । ଫାଲଗୁନ ମାସ ଦଶମୀ ତିଥି ଠାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀତି ଚାଲୁ ରହିବ ।
Published : February 27, 2026 at 3:43 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଦ୍ବାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ । ଫାଲଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଚେରୀ ବେଶରେ ଫଗୁ ଖେଳିବେ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି । ଫାଲଗୁନ ମାସ ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀତି ଚାଲୁ ରହିବ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଚେରୀ ବେଶ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ଲାଗି ସହିତ ଚାଚେରୀ ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଲାଲ୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଝିମିରି ଫଗୁ ଲାଗି ହୁଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ।
ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଏକାକାର:
ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଦୋଳପର୍ବ ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫଗୁଦଶମୀରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତିନି ବାଡ଼ରେ ଝିମିରି ଫଗୁ ଲାଗି ହୋଇଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଫଗୁ ଅଞ୍ଜଳି, ପ୍ରସାଦ ଲାଗି, ବନ୍ଦାପନା, ଚାମର ଓ ପତି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ନୀତି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି । ବିମାନବଡୁ ସେବକମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ । ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଚେରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଏହା ସହିତ ଚାଚେରୀ ଭୋଗ, ଫଲ୍ଗୁ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାତ୍ରା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସିନ୍ଦୁର, ମୁଥା, ଅଙ୍କରାତି, ଶତାବରୀ, ପାଳୁଅର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଝିମିରି ଫଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
