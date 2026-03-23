ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର ପ୍ରୟାସ..ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି 20 ଅସହାୟ
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣଙ୍କ ହ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ନେହ-ସେତୁ । ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଖୋଜି ଦେଉଛି ପରିବାରର ଠିକଣା । ପଢନ୍ତୁ, ଗୁରୁଚରଣ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 23, 2026 at 3:21 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: କାହାକୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ..କାହାକୁ ପରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଏପରି ବାସହରାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ । ବୟସ ସାୟାହ୍ନରେ କିଏ ପରିବାରକୁ ଝୁରି ହେଉଥାଏ ତ କିଏ ପରିବାରକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ । ଏହି ଅସହାୟ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛି ସ୍ନେହ ସେତୁ ।
ସ୍ନେହ-ସେତୁ..ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର ଯାତ୍ରା । ଏହି ସ୍ନେହସେତୁ ଖ଼ୋଜି ଦେଉଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ଘରର ଠିକଣା, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ । ଏହି ସ୍ନେହସେତୁ କେତେ ଉଦାସ ଓଠରେ ଫୁଟାଇଛି ହସ, କେତେ ନିରାଶ ଆଖିରେ ଭରି ଦେଇଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣଙ୍କ ହ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ହ଼ଜିଲା ମଣିଷକୁ ତାର ପରିବାର ଫେରାଇ ଦେଇନି, ବରଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର ଯାତ୍ରା
କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଯାତ୍ରା କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରିଣାମ ନ ଥିଲା, ଏକ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଭେଟିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ । ନାଁ ତାଙ୍କର ବିଜୟାବାଇ ରଘୁନାଥ ଯାଦବ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାର୍ଶୀର ସୁଭାଷ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଝାରସୁଗୁଡାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚୌହାଣ । ଏହି ସଙ୍କଳ୍ପ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ନେହ-ସେତୁର ମୁଳଦୂଆ ପକାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ
ବିଜୟାବାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣ ତାଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ବିଶାଳ ନରୱାଡେଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନରୱାଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଆବେଦନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ ୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୮ ରେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ । ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣ । ବିଦାୟ ବେଳାରେ ବିଜୟାବାଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ଖୁସିର ଚମକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ସେତୁ ।
ସାଢେ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ 20ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ପରିବାର
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, "ସ୍ନେହ-ସେତୁ" ଯୋଗେ ସାଢେ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମିିଳିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ପରିବାର । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମାଆବାପା ନିଜ ସନ୍ତାନର ସେବା ଖୋଜି ଥାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ସମୟରେ ଅନେକ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଭଲ ହେବାପରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପରିବାରର ଠିକଣା ନ ଥିବାରୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସ୍ନେହ ସେତୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡାର DSSO (District Social Security Officer)ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ DMF(District Mineral Fund)ରୁ କରାଯାଉଛି ।
ଏମିତି ଥିଲା ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର 2ୟ ପ୍ରୟାସ
ପରିବାର ପୁନଃମିଳନର 2ୟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ମିଳାଇବା । 9 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲିସ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । DMF ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା DSSO ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଆଶାଲୋକ-୧ରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ । ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ମଙ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ କେମିତି ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିଲେ ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଚୟ ମିିଳିବା ପରେ ୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସଫଳତା ଦିଗରେ ମାଡି ଚାଲିଥିଲା ସ୍ନେହ ସେତୁ
ତା ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା । ମାନସିକ ରୋଗୀ କୌଶଳା ବିନାୟକ କୁଟ୍ଟରମାରେଙ୍କୁ କୋଲାବିରା ପୋଲିସ ୨୦୨୨, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ମାଲିଡିହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏଚ୍. କଟାପାଲିରେ ଥିବା ମିଶନ ଆଶ୍ରା-୧ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରିଥିଲା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରର ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ବିଡିଓ ସଜ୍ଜନ ଗଜାନନ ମୁଣ୍ଡକରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସଫଳତାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରାମ ପ୍ରସାଦ କେଭଟ ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଧାଇ ଗାଁରେ । ବିଳାସପୁର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାୟୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା 2025, ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ଦୁଲଦୁଲି ମଞ୍ଚରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହି ମିଶନରେ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୨୦ର, ବିହାରର ଗୟାରୁ ଗଣେଶ ଶର୍ମା , ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ରୁ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଧନଭରଙ୍କୁ ମିଶନ ଆଶାଲୋକ-୧ରେ ପୁନର୍ବାସ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିବାର ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି, ସ୍ନେହ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଝାରସୁଗୁଡାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଲଦୁଲି -2026 ପାଳନ ସମୟରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଗୁମଲାର ବାଦମ କାଙ୍ଗାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲର ଅନୁରୋଧ ଚାୱାଡେ - ଦୁଇଜଣ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଡିଏସଏସଓ, ଝାରସୁଗୁଡାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃମିଳନ କାମ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଖୁସି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାଣ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ନେହ ସେତୁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ସେତୁ । ଏହା ଝାରସୁଗୁଡା ସର୍ବୋପରି ଓଡିଶାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୋଡିଛି । ଏଠିକାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କରିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି । ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି ମତେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଠଶାଳା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୩୦୦ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଲେଣି ଗୀତ