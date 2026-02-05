ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ରାଜ୍ୟ–କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପରିବାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ

ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର
ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର (X-@rasmitasahoo76)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 11:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି | ମାଲେସିଆ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ଜାହାଜରୁ ଗତ ୩ ଫେବୃଆରୀରୁ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା’ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଵା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ Mohan Charan Majhi ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମା’ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପୁଅ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ M.V. EA Jersey ଜାହାଜରେ ଥିବାବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି।”

ସେହିପରି, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ଦର, ନୌପରିବହନ ଓ ଜଳମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। “ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିତିବାରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ହର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି,” ବୋଲି ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରଶ୍ମିତା ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

ପରିବାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସାର୍ଥକ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରୁ Anglo-Eastern Ship Management ପରିଚାଳିତ M.V. EA Jersey ଜାହାଜରେ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜାହାଜ ମରିସସ୍‌ରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା କଥା ପରିବାରକୁ ଜଣାଯାଇଛି।

ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨ ଫେବୃଆରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ସାର୍ଥକ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିୟମିତ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳ ୪ଟାରୁ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାରକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ୬ଟା ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ୬ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ତା’ପରେ ସେ ମିଳିନଥିବାରୁ ଜାହାଜ ପ୍ରଶାସନ ସମୁଦ୍ରରେ ତଲାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସହ ମରିସସ୍‌ର Maritime Rescue Coordination Centre ସହ ମିଶି ସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ଲଗ୍ ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

“ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଜଣେ ଯୁବକ କିପରି ହଠାତ୍ ହାରାଇଯାଇପାରେ? କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ,” ବୋଲି ସାର୍ଥକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳ ପଥରେ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ ! ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ-2'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- INS ଚିଲିକାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MISSING MERCHANT NAVY CADET
ODISHA GOVERNMENT INTERVENTION
MERCHANT NAVY CADET SARTHAK
ODISHA MERCHANT NAVY CADET
MISSING MERCHANT NAVY CADET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.