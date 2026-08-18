ETV Bharat / state

ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି; ରକ୍ତ ବୁହାଉଛି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ୬ ମାସରେ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘଟଣା

ଗତ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । କିଏ କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

Family murders more than 10 incidents in 6 months in odisha
ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି; ରକ୍ତ ବୁହାଉଛି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ୬ ମାସରେ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘଟଣା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡୁଛି ମଣିଷ । ଏପରିକି ନିଜ ରକ୍ତ ସଂପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି । ହତ୍ୟା କରିିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହିଁ। ପରିବାରରୁ ହଜି ଯାଇଛି ଭଲ ପାଇବା । ସଂପର୍କକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ଦେଇଛି ଅଶାନ୍ତି ଓ ହିଂସା । କିଏ କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି । କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏପରିକି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ବିଗତ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଛି। ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ବେଳେବେଳେ କିପରି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଗତ ୬ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲାଣି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।

କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା

ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ, ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ହତ୍ୟା

- ପାରିବାରିକ କଲହରୁ କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ ୫ ବର୍ଷୀୟା ନାତୁଣୀକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଗରିଆ (୫୫)କୁ ପରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା


ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବାପା, ସାବତ ମା'ଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପୁଅ

- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେର୍ତ୍ତାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ପହିଲି ରଜରେ (ଜୁନ ୧୪) ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବାପା ଓ ସାବତ ମା'ଙ୍କୁ କଟୁରିରେ ହାଣି ମାରିଦେଲା ପୁଅ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିଡ଼ାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।


ମା'ଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ପୁଅ ଗିରଫ

- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଣା ଗାଁରେ ଜୁନ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜଣେ ପୁଅ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ମା'ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣକୁ ଝଗଡ଼ା ପରେ ପୁଅ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲ। ଏହାପରେ ଘରେ ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା।

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ

- ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିହାଣୀରେ ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପତ୍ନୀ ମୋନିକା ଜେନା (୨୬)ଙ୍କ ହାତ କାଟିବା ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଦୀପକ ବିଷ ପିଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା।


ନିଶା ପାଇଁ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା ପୁଅ

- ରାଜଧାନୀରେ ନିଶା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୮ରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚନାଥ ବିହାରରେ ଏସ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ (୫୦)ଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପୁଅ ଏସ୍ ଦେବରାଜ (୨୫) ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଦେବରାଜ ନିଶାସେବନ କରି ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା। ବିଡ଼ିରେ ଔଷଧ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେବନ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବାରଣ କରି ଦେବରାଜ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ।


ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଠଫାଳିଆରେ ପିଟି ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲା

- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କପାଟୁଳି ଗ୍ରାମରେ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ କାଠଫାଳିଆରେ ପିଟିବା ପରେ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୃତକ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା (୨୬)। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତା ପତ୍ନୀ ଯାତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା(୨୫)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାତିରେ ଆନନ୍ଦ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଏକ କାଠଫାଳିଆରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଵିଷ ଖୁଆଇଦେଲା ମା'

- ପୁରୀ ମେରାଇନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନିଜର ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ଭାତରେ ଵିଷ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

TAGGED:

CRIME IN ODISHA
DOMESTIC VIOLENCE IN ODISHA
ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟା
FAMILY MURDERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.