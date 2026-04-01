ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ପତ୍ନୀକୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ
ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 1, 2026 at 8:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜଧାନୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପତ୍ନୀର ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କୁଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତଦେହକୁ ଏମ୍ସରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ । ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଵାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଡ଼ଗଡ ଥାନା ବାଙ୍କୁଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମ୍ପତି ରୁହନ୍ତି । ସୁଶାନ୍ତ ବାଙ୍କୁଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛି । ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିହାର କରିଥିଲା। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବାବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି । ସୁଶାନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିଲା । ଆଉ ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ପାରିବାରିକ କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୨୦୯/୨୦୨୬)ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା । ଭଉଣୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ, " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର