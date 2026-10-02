ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଭିଣୋଇ-ଶାଳୀ ଝଗଡ଼ାରୁ ଚାଲିଗଲା ୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଜୀବନ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଣୋଇ-ଶାଳୀ ଝଗଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଶିଶୁ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : October 2, 2026 at 4:41 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲୋନିପଡ଼ାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ମାରପିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୨ ବର୍ଷର ନିରୀହ କୋମଳମତି ଝିଅର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧାକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଏମିତି...
ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଦେବ କର୍ମୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶାଳୀ ଉପାସୀ କିଷାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ । ଉପାସୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୨ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ଉପାସୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଶାନ୍ତି ଓ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା।
କିପରି ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣ...
ଗତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଉପାସୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବାକ୍-ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ପିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଉପାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଉପାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ସୌମ୍ୟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ବଦଳରେ, ଉପାସୀ ତାକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ । ଝଗଡ଼ାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତଦନ୍ତ...ଖବର ପାଇ ଠେଲୋକୋଲୋଇ ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ମାଡ଼ପିଟ୍ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଉପାସୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୫୬/୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସୌମ୍ୟାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ବାପଘର ନାରୁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୪ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୬୬,୩୨୪ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର