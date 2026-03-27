ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଜକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଯୁବକ
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ।
Published : March 27, 2026 at 10:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗୁରୁତର ଯୁବକ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ । ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡି ଯାଇଛି । ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୩୦ ବେଳେ ସେ ରାଜମହଲ ଛକ ପାଖ ଏକ ହୋଟେଲ ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂରେ ଥିଲେ । ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଏକା ଥିବାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ସହ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ଖବରପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ।
ଘରକୁ ନଫେରି ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ
ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଶାନ୍ତ ବହୁଦିନ ହେବ ପାରିବାରିକ କଳହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁ ନଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖରେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ବହୁଦିନ ହେବ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ । ଏପରିକି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରୁ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
'ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ'
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରିକ ବିବାଦ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଏଭଳି କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
ସପ୍ତାହ ତଳେ ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଏଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ୩୨ ବର୍ଷୀୟ କୁନା ଦାସ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କୁନାଙ୍କ ଶରୀର ୪୦ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ କୁନା ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର