ETV Bharat / state

ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ, 4 ଘଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକିଲା ଶହଶହ ଗାଡି

କୁଳିଅଣା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

MAYURBHANJ FAMILY PROTEST NH 18
4 ଘଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକିଲା ଶହଶହ ଗାଡି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ପରିବାର । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ୧୮ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ପରିବାର ।

କୁଳିଅଣା ଥାନା ୧୮ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାନ୍ତା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଶହ ଶହ ଗାଡି ମୋଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଏଥି ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରା ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

'

Deceased Deepak Barik
ମୃତ ଯୁବକ ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବାରିପଦା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ସହ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସହ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଵାରିପଦା ସଦର ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ୍।

Deceased Deepak Barik
ମୃତ ଯୁବକ ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ (ETV Bharat Odisha)

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଳିଅଣା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କାମତା ଗ୍ରାମର ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ। ଦୀପକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ଲିଜ୍‌ ଆକାରରେ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଦୀପକ କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଦୀପକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବାରୁ ଦୀପକ କୁଳିଅଣା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ ଅଣା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର




TAGGED:

YOUTH DIES IN POLICE STATION
MAYURBHANJ FAMILY PROTEST
MAYURBHANJ MAN FAMILY ROAD BLOCK
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୁବକ ଥାନା ନିର୍ଯାତନା
MAYURBHANJ FAMILY PROTEST NH 18

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.