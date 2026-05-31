ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ପୁଣି ବିଗିଡିଥିଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : May 31, 2026 at 11:00 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରିଆ ଗାଁର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ନେହଲତା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ବାହିନୀପତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବାଣୀଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ:
ମୃତ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କୁ ଗତ ମେ’ 26ରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ମେ’ 28 ରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ ବ୍ଳଡ ରିପୋର୍ଟ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା କହି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗତ ମେ’ 29ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଶୁତୋଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ?
ଏନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗରମରେ ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡିବାରୁ ଗତ 26ରେ ମା’ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରାତିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ ଏଡମିଟ କଲେ । ସକାଲେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଓ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଓ ରିପୋର୍ଟ୍ ଆସିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ୱାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ୍ ଦେଖେଇଥିଲୁ । ସବୁ ଠିକ ଅଛି କହି ଆସନ୍ତା 28ରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ । ଏଠାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ।’
ତଦନ୍ତ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ:
ସେପଟେ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବାଣୀଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ହେବ । ରୋଗୀକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି