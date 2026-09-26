ETV Bharat / state

ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା; ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ବୌଦ୍ଧ SDJM

୨୦୨୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୭ ତମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

False affidavit case: Trouble mounts for the ruling party's Chief Whip; Boudh SDJM issues arrest warrant.
ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା; ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ବୌଦ୍ଧ SDJM (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 11:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲାରେ ଫସିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ । ସରୋଜଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସରୋଜଙ୍କ ନାମରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଏସଡିଜେଏମ ।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୭ ତମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ବୌଦ୍ଧ ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ । କେସ୍ ନମ୍ବର 1.C. C.-02/2025ରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ
ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ (ETV Bharat Odisha)



ଉପରୋକ୍ତ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ମୁଦାଲା ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୧୨ ସପ୍ତାହର ମହଲତ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବାର ସପ୍ତାହର ସମୟ ସୀମା ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏସ୍ଡ଼ିଜେମଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ସମୟ ନେଇ ହାଜର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ୨୫ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ସରୋଜଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।



ବୌଦ୍ଧ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ । ୨୦୦୯, ୨୦୨୪, ୨୦୧୯ ରେ ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ସରୋଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରୋଜ ପ୍ରାୟ ୨୭୬୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ
ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, "ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଜାଗା ମିଶନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିନାହିଁ । ଯାହା ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବଢି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା, ବଢୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FALSE AFFIDAVIT CASE
BOUDH SDJM
ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ
RULING PARTYS CHIEF WHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.