UTSAH 2026; 4 ରାଜ୍ୟର 20 ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ
ଫକିର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନିଆ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେବେ ।
Published : January 25, 2026 at 4:10 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ(AIU) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ୩୯ ତମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୟୁନିଫେଷ୍ଟ "ଉତ୍ସାହ-2026" ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଦିନ ଧରି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାରୋଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର 20 ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉତ୍ସବରେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ସାହିତ୍ୟ , ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସହିତ ୬ ଟି ବିଭାଗର ଅଧିନରେ ମୋଟ ୨୮ ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ।
ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମେନ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଆମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରିଛି "ଉତ୍ସାହ- ୨୦୨୬"।
ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୮ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ୩୯ତମ AIU ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡିଶା ଏହା ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏଥର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜନ କରଯାଉଛି।
ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଗ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେମାନଙ୍କ ଟିମ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ରହିବ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆମର ୨୨ ଜଣ ଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର