ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ, ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍

ନିଜକୁ ସବ୍-କଲେକ୍ଟର କହି ଠକୁ ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଯୁବକ । ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ । ମାଡ଼ି ବସିଲା ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ।ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

FAKE SUB COLLECTOR ARRESTED
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଜକୁ ସବ୍-କଲେକ୍ଟରର ପରିଚୟ ଦେଇ କରୁଥିଲେ ଠକେଇ । ଶୋ' ରୁମରେ ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବରଦା ସୁଧୀର (୨୬) । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରଦାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Fake Sub Collector Borada Sudheer arrested
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଚଷମା କିଣିବାକୁ ମିଛ ପରିଚୟରେ ବୁଲାଇଥିଲା ଭୁଆଁ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସହିଦନଗରସ୍ଥିତ Ray-Ban Showroomକୁ ବରଦା ଯାଇଥିଲା । ସେ ଏକ ଯୋଡ଼ା Meta AI ଚଷମା କିଣିବାକୁ ବାଛିଥିଲା । ସନଗ୍ଲାସର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ୪୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପରେ ୪୧,୮୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବରଦା ଏକ ଜାଲ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଇନଭଏସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଶୋ’ରୁମ୍‌ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ । ବରଦା ନିଜକୁ ଜଣେ ସବ୍-କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ।

Fake Sub Collector Borada Sudheer arrested
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

କଲ ନ ଉଠାଇ ଫେରାର ହେବାକୁ କରିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ:
ସେ ସବୁବେଳେ UPI ପରିବର୍ତ୍ତେ NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ ବୋଲି ବରଦା କହିଥିଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲା ଯେ, NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ । ଶୋ’ରୁମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କର୍ମଚାରୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦେୟ ନକରି ସନଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଶୋ’ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୌଣସି କଲ୍‌ର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ । ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୩୩୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

Fake Sub Collector
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜମହଲ ନିକଟରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା:
ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସେ ନକଲି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖାଇ ସମାନ ଉପାୟରେ ହୋଟେଲ ଶିୱାଲିକର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରିଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏପରିକି ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ବହୁ ଠକେଇ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚାଲିଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ମାସେ ତଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀ:
ମାସେ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀକୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର; ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FAKE SUB COLLECTOR BORADA SUDHEER
BHUBANESWAR CRIME NEWS
ନକଲି ସବକଲେକ୍ଟର ଗିରଫ
COMMISSIONERATE POLICE BHUBANESWAR
FAKE SUB COLLECTOR ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.