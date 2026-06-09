ETV Bharat / state

ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ ଚାକିରି, ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ହରଡଘଣାରେ ପ୍ରଶାସନ

୬୦ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ନର୍ସ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ରୋଗୀ । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

BJD Pressmeet
ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପାଠ ନପଢି ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ । ତାହାପୁଣି ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ । ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରୀ କରି ରୋଗୀସେବା କରୁଥିଲେ । ଦରମା ବି ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧରାପଡି ଗଲେ । ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଜଣ । ଏକା ବେଳେ ୬୦ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ନର୍ସ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡ଼ି । ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ସେବା ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଜାଲ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି । ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ,MCL ଓ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧୀକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ବଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିତ ୨୯ ବିଭାଗରେ ସେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ୍ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ତାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଲନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।

ଝାଡଖଣ୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଗତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବାରୁ ଆଉଟ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ନିଯୁକ୍ତି ଏମସିଏଲ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏମସିଏଲ ଝାଡଖଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୯୦ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୯୦ ଜଣ ଯାକ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ଥିବା ସେବା ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲର ପାସ ଆଉଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆଉଟ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା କମାଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକୁରିଟି ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଚଳିତ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ସେହି ସିକୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସେବା ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ସମସ୍ତ ୯୦ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଠାଇ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ ଆଉଟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଇ ମେଲ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ୬୦ ଜଣ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଆଦୌ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି । ସେବା ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ୬୦ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଚାକିରୀ କରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କେହି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଏଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବା ଆଦୌ ସମିଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା

ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏମସିଏଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରି ଥିବା ବେଳେ ଏମସିଏଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରି ତୁରନ୍ତ ଏଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ସେବା ସ୍କୁଲ ଅଫ ନର୍ସିଂର ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନାରେ କମାଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ୍ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

କେବଳ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ସେହି ଆଉଟ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାର ୨୭୩ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଟିବ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା; ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ ଆଶା ସଂଚାର, ୧୦୦ ସିଟରେ ହେବ ନାମ ଲେଖା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

FAKE NURSING CERTIFICATE SCAM
PABITRA MOHAN MEDICAL COLLEGE
TALCHER FAKE NURSING SCAM
ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନକଲି ନର୍ସ
FAKE NURSE RECRUITMENT TALCHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.