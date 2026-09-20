ନକଲି MVI ସାଜି ଲୁୁଟୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ OMVD ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି, କାର୍ରେ ଅରେଞ୍ଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବୁଲୁଥିଲେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ, ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୁଟୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : September 20, 2026 at 1:38 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ନକଲି ଅଫିସରଙ୍କୁ | ନିଜକୁ RTO ବିଭାଗର MVI ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୮୫୧ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ନକଲି ଏମଭିଆଇଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ସାରଙ୍ଗଡ଼ା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା (୩୦)। ସେ ନିଜକୁ ନିଖିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ନକଲି MVI ଅଧିକାରୀ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାରଙ୍ଗଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ-୧୩୨, ତାରିଖ ୧୭.୦୯.୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ RTO ବିଭାଗର MVI ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୭,୧୮,୮୫୧ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଗିରଫ ସମୟରେ ସେ OMVD ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ କାର୍ରେ ଅରେଞ୍ଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ତାଙ୍କଠାରୁ OMVD ୟୁନିଫର୍ମ, ପୁଲିସ ରେନ୍କୋଟ୍, ଦୁଇଟି କାର୍, ନକଲି ନାମପ୍ଲେଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, SBI ପାସ୍ବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସପି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ନକଲି ଅଫିସର କେତେବେଳେ ନିଖିଳ ତ କେତେବେଳେ ଧର୍ମେଶ ନାଁରେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା । ନକଲି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା । ନିଜକୁ ଏମଭିଆଇ କହି ଗାଡିମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ବି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୁଟୁଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଭଜିଭାତ, କାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନକଲି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ବାନ୍ଧିଲା STF