ଠିକାଦାରଙ୍କ ଗୋଦାମ ଜାଳି, ଲଗାଇ ଦେଲେ ମିଛ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର

କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ନକଲି । ତଦନ୍ତ ପରେ କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ । ଗତକାଲି ରାତିଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୋକାନ ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।

Fake Mao poster
ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 13, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Fake Mao Poster ଭବାନୀପାଟଣା: ଠିକାଦାରଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ । ଛାଡିଗଲେ ପୋଷ୍ଟର । କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଲଗାଯାଇଥିଲା ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର । ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧମକ । ଘଟଣାରେ ପରିବାରର କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ।

ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତାମହୁଲରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ରୁପ୍ରରୋଡର ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଗୋଦାମରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଗୋଦାମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ନାମରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Duplicate Mao poster
ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)

ପୋଷ୍ଟରରେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ:

ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ । ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ଏକ ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

Duplicate Mao poster
ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ପୁଅ:

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୋଷ୍ଟର ରଖା ଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଙ୍କୁରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ ଏବେ ସେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣାର କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏନେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ।

Duplicate Mao poster
ନକଲି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)

ନର୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନାହିଁ:

Duplicate Mao poster
ନକଲୀ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବାରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ରାତିରେ ନର୍ଲା ଥାନା ରୁପ୍ରରୋଡର ଜଣେ ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି ଓ ସେଠାର ନକଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି । ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ନାହିଁ । ସେଠାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର୍ ମିଳିଛି ପୋଷ୍ଟରର ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହା ନକଲି କାରଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲେଖା ଭିନ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେହି ଗୋଟିଏ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରେ ଘଟିଛି ତେଣୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

