ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ହାତରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠକ: ମାନବାଧିକାର ଫୋରମର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହି ମାଗୁଥିଲା ବଟି
ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 11, 2026 at 5:47 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର ଫୋରମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବଟି ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଵରେଇପଲି ଅଞ୍ଚଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଂହ l ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ଏହା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ କାରରେ 'ଅଧ୍ୟକ୍ଷ , ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର ଫୋରମ ' ଲେଖି ବୁଲୁଥିଲା । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇପାରନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଠକାମିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି । ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଠକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଯଦି କେହି ଏପରି ପରିଚୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଏସପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାଏକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 09.05.2026 ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସାମପୁର ଗାଁର ଅକ୍ରୁର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ସାଗର ବଡା ସାଧୁମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଥିବା "ହୋଟେଲ ସଞ୍ଜୀବ"କୁ ଏକ କାରରେ ଆସି ନିଜକୁ ମାନବାଧିକାର ଫୋରମର ସଦସ୍ୟ କହି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ କେଶବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କାରରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ଟଙ୍କା ନଦେଇ କାର୍ ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଗତ 09.05.2026 ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏନେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା l ଏହାସହ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ କିଶୋରନଗର ଥାନା, ହାଣ୍ଡପା ଥାନା ଓ ଜରପଡ଼ା ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଜରପଡା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କାରକୁ ଅଟକାଇ କାବୁ କଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା l
ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ OD-03-AE-7677ଏକ କାର, ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l ଏହି ଘଟଣା ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ରେ dt-09.05.2026 ରେ କେସ ନମ୍ବର -81 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l
