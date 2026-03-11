ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ରାଜଧାନୀରୁ ସୁପର ଠକ ଗିରଫ
ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଗଞ୍ଜାମର ବୁଲୁ ଗୌଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ।
Published : March 11, 2026 at 7:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ । କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆଉ କେବେ ନଗଦ ଆକାରରେ, ଏମିତି ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା ସୁପର ଠକ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗି ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଲୁ ଗୌଡ଼ (୪୦)କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବୁଲୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୬ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଠକେଇ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ରବିବାର ମାମଲା (ନଂ.୧୬୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ:
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କୁମାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାଗରିକା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ ବୁଲୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁର କଥାକୁ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାସ କରିଯାଇଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିସ୍ତିରେ ବୁଲୁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ।
ଠକି ନେଇଥିଲା ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ବାପୁଜୀ ନଗର ଓ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାନ୍ତ, ବୁଲୁକୁ ଦେଖାକରି ନଗଦ ଆକାରରେ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ । ଚାକିରି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ନାମରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୂଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଭାବେ ମୋଟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା । ଏଣୁତେଣୁ କଥା କହି ବୁଲୁ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା । ଏପରିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା । ଏନେଇ ସୁଶାନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁକୁ ପାତ୍ରପଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ତାର ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଠକେଇରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଫେକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ ସାଇବର ଠକେଇ; ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣ ଗିରଫ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ 'ଅପରେସନ କବଚ': 1 ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ, 3 ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର