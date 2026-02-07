ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 1.30 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ । ବିିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମେଡିିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେଲା 1.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପୋଲିସ ।
Published : February 7, 2026 at 8:32 AM IST
Fake Doctor ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ କିିଛିିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 1 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ନକଲି ଡାକ୍ତର । ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ଜଗଦେବ ସାହୁ (30) । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁଣେରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା କହି ଫସାଇଥିଲେ
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡାଘର ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି । ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗତ ଡିିସେମ୍ବର 9ରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଚିନ୍ମୟ ନିଜକୁ "ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର" ଭାବରେ ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ସେ ପୁଣେରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ମିିଛ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ "ସରୋଜ ମିଶ୍ର" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ କଥା ହେଉଥିଲା ।
ଟଙ୍କା ଫେରଇବାକୁ କହିବାରୁ ଗାଳିଗୁଲଜ:
ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ମୟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପରେ ଚିନ୍ମୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ.83/2026 ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟକୁ ଗିିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ 6 ହଜାର 700 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ବଢିବା ଆଶଙ୍କା:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈବାହିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଠକୁଥିଲେ । ସିସିଟିଏନଏସ ଯାଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ, ତା' ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛିିଦିନ ତଳେ ବିବାହ କରିବା ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପାହାଳ ଥାାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର