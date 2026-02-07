ETV Bharat / state

ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 1.30 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ । ବିିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମେଡିିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେଲା 1.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପୋଲିସ ।

Fake Doctor Arrested
ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 8:32 AM IST

Fake Doctor ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ କିିଛିିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 1 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ନକଲି ଡାକ୍ତର । ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ଜଗଦେବ ସାହୁ (30) । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Fake Doctor Arrested
ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ (ETV Bharat)

ପୁଣେରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା କହି ଫସାଇଥିଲେ

ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡାଘର ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି । ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗତ ଡିିସେମ୍ବର 9ରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଚିନ୍ମୟ ନିଜକୁ "ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର" ଭାବରେ ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ସେ ପୁଣେରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ମିିଛ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ "ସରୋଜ ମିଶ୍ର" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ କଥା ହେଉଥିଲା ।

ଟଙ୍କା ଫେରଇବାକୁ କହିବାରୁ ଗାଳିଗୁଲଜ:

ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ମୟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପରେ ଚିନ୍ମୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ.83/2026 ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟକୁ ଗିିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ 6 ହଜାର 700 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ବଢିବା ଆଶଙ୍କା:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈବାହିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଠକୁଥିଲେ । ସିସିଟିଏନଏସ ଯାଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ, ତା' ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛିିଦିନ ତଳେ ବିବାହ କରିବା ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପାହାଳ ଥାାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

