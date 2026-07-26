ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର; ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଲୋକେ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍
ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଏଯାଏଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 26, 2026 at 9:38 PM IST
FAKE NOTE TRANSACTION CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲ୍ଲି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଆଜି (ରବିବାର) ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ନକଲି ନୋଟ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବକ ଦ୍ବୟଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
ଅଟକ ଯୁବକ ଦ୍ବୟଙ୍କଠାରୁ ୬ଟି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘୁରିବୁଲୁଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ଛାନ ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଯୁବକ ଦ୍ବୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିଲ୍ଲି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପାନ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ । ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ନୋଟ୍ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଧରି ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯୁବକ ଦ୍ବୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଏଯାଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇନାହିଁ । ଏହି ରାକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା, ବାପା-ଝିଅ ମୃତ, ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର