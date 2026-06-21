ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର; ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ
ଆଜି ସକାଳ ୭ ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ମି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 21, 2026 at 3:49 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସରକୁ ଧରିଲା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଆର୍ମି ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାବେଳେ ସେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆର୍ମି ବେଶ ପୋଷାକରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୋଷାକ କାନ୍ଧରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି।
ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ସକାଳ ୭ ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ମି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କୌଣସି ଆର୍ମି ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ, ସେ କାହିଁକି ଆର୍ମି ପୋଷାକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ନକଲି ଆର୍ମି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢିଲାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ; ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୮ ଦଲାଲ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ