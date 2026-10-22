ବାଲେଶ୍ବରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ
ପାଣି, ଚିନି, ଫିଟିକିରି ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 22, 2026 at 2:51 PM IST
ବାଲେଶ୍ଵର: ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଡ଼ା ବଜାରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଧରି ଏହା ନକଲି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଣି, ଚିନି, ଫିଟିକିରି ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଧରାପଡିଲା ନକଲି ମହୁ
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ମହୁର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଲୋକ ଅଡ଼ା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମହୁର ଉତ୍ସ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୋକେ ମହୁ କେଉଁଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ମହୁର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା।
ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଲୋକେ କହିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ପାଣି, ଚିନି, ଫିଟିକିରି ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ମହୁ ଭଳି ଏକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେଉଁ ମହୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ତାହା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ମହୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତ ମହୁ, ତେବେ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ କିପରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି? ଏହାର ଉଚିତ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ’’।
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଅଛି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇବୁ । ଅପମିଶ୍ରଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବବୁଲୁ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଚିନି ଓ ଫିଟିକିରି ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛେନା-ପନିର ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲା; ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର