ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ୩ ପାସପୋର୍ଟ: ବିଦେଶ ବୁଲି କରୁଥିଲା ମଉଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ୟୁପି ଯୁବକ ଗିରଫ
Fake Passport UP Man Arrested: ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ (ନଂ.୫୦୫/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : November 15, 2026 at 10:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ବୈଧ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୁବକକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଜାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋତୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର (୩୪) । ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲିଆତି ଧରାପଡ଼ିଛି ।
ଜାଲିଆତି ପଛରେ ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ୍, ନଗଦ ୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଜାଲିଆତି ପଛରେ ଥିବା ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ କରିଥିଲା 3 ପାସପୋର୍ଟ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୫ ମିନିଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବିମାନବନ୍ଦର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବ୍ୟବହାର କରି ତିନୋଟି ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।
ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଦଲବୀର ଯାଦବ ନାମରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଂ- P8634532 (ଜନ୍ମ ତାରିଖ: ୧୪.୦୧.୧୯୮୮), ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ନାମରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଂ- S6746689 (ଜନ୍ମ ତାରିଖ: ୦୧.୦୧.୧୯୯୨) ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ପ୍ରସାଦ ନାମରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଂ- W5097587 (ଜନ୍ମ ତାରିଖ: ୦୮.୦୮.୧୯୭୨)।
ଜାଲିଆତି କରି ପାସପୋର୍ଟ, ବୁଲୁଥିଲା ବିଦେଶ:
ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ପାସପୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଘରୋଇ ଠିକଣା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଯାତ୍ରା ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପାସପୋର୍ଟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ପାସପୋର୍ଟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ବାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଲିଆତି କରି ଏହି ତିନୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ।
ମାମଲା ରୁଜୁ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିକଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ (No. S6746689) ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ସେ କହିଥିଲା । ଏନେଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲା କ୍ରମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୫୦୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର