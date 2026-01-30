ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟିଛି ଗାଁ ପରମ୍ପରା: ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ମଣ୍ଡାପିଠା ଭୋଗ
ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟା ମା' କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମଣ଼୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ‘ଆମ ଗାଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମା’ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ । ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି । ମହାମାରୀ ଆମ ଗାଁ ମାଡି ପାରେ ନାହିଁ ।’ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ । ଅନେକ ପୀଢି ଧରି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହି ଆସିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ପରମ୍ପରାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର ଗୁରୁବାରରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମଣ଼଼୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଗ୍ରାମର ସବୁ ଲୋକ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେଏକାଠି ହୋଇ ପିଠା ତିଆରି କରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ତିଆ ଓ ନଳପାରି ଗାଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ପଡିଛି ।
ଦିନ ଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଲୋକେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପିଠାପଣା ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କନ୍ତିଆ ଓ ନଳପାରି ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟା ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
କେବେଠୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏ ଓଷା
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଓଷାକୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଓଷା କୁହାଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ତିଆ ଓ ନଳପାରି ନାମକ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ଏହି ଓଷା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ
ଏହି ଓଷା ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କନ୍ତିଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଓଷା କରୁଥିବା ଜନୈକା ୮୦ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଓଷା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆମ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ (ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ) ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପିଠା କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ । ଏକଦା ମହାମାରୀ ହଇଜା କବଳରୁ ମା’ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାଉ । ବୁଧବାର ଧାନ କୁଟା ସହ ଚୁଲି ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଚୁନା କୁଟାଯାଇ ମା'କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ ଜନ୍ତା ହୁଏ । ଛେନା, ନଡିଆ ପୁର ଓ ବିରି ପୁରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଏ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂଜାବିଧି
ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଥିବା ମହିଳା ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି,"ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମେ ପଡେ ସେଦିନ ଏହି ପୂଜା ହୁଏ । ଯେପରି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣଓଷା ହୋଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୌଚ ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କରି ଢ଼ିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟି ଚାଉଳ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଆସି ପୂର୍ବଦିନ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଚୁଲି ପୂଜା କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଆଣ ଜନ୍ତିଥାନ୍ତି । ଆମର ପୁର୍ବ କାଳରୁ ଏହି ଓଷା ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ମୋତେ ଲିଭର ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ ମା' ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ମୋର ଆସ୍ଥା ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ପୂରା ରହିଛି"ବୋଲି କହନ୍ତି ଅନୁସୟା।
କଣ କୁହନ୍ତି ଆୟୋଜକ
କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ନିଆରା ଓଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନଳପାରି ଗାଁର ମୁରବୀ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଏ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛି । ଆଗରୁ ହଇଜା ହେଉଥିଲା । ମା' ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶରେ କହିଲେ, ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡିବ ସେଦିନ ' ମଣ୍ଡାପିଠା ଭୋଗ କରିବ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। କନ୍ତିଆ ଓ ନଳପାରି ଦୁଇଟି ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଏକ- ମା'କ୍ଷେତ୍ରପାଳ । ସେହିପରି ଆମର ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଏକ। ମା' ଆମକୁ ସାହା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛୁ ।’
ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ନେବୁ
ଗାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଝିଅ ବର୍ଷାରାଣୀ ପରିଡା । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ବି ଗାଁର ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ମାନନ୍ତି । MA ପଢ଼ୁଥିବା ବର୍ଷାରାଣୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ପୂର୍ବଦିନ ଚୁଲି ଖୋଳାଯାଏ । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ପିଠା ତିଆରି କରି ପୂଜା ହୁଏ । ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଆଗକାଳରେ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ଜୀବନ ନେଉଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡାପିଠା ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହା ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ।
