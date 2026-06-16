ETV Bharat / state

ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍, ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

'ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି,'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Factual error in new curriculum book: 1678 errors in first to eighth class textbooks
ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ERROR IN TEXTBOOK, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡ଼ା । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏପରିକି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି । ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ, ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳମାଳ ଭୁଲ୍ । କେଉଁଠି ବନ୍ନାନ ଭୁଲ୍ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ୍ ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏପରିକି ‘ଓଡ଼ିଶା’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକ’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ‘ଓଡ଼ିଶା’ର ନିୟମଗିରିକୁ ‘ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ’ର ନିୟମଗିରି, ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମକୁ ସନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ । ସେପଟେ ସରକାର ଏସବୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)



ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାରୁଛି ପୁଳାପୁଳା ତ୍ରୁଟି । ଏସବୁ ବହିରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଶହଟି ଭୁଲ୍ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ । ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବହିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି ।

ଏପରିକି ‘ଓଡ଼ିଶା’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକ’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ‘ଓଡ଼ିଶା’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକ’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)



ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ୍ ଓ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ଖାସ୍ତ କରିବା ସହ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଦାବି ଜଣାଇଛି ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP 2020) ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମୋଟ୍ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇସାରିଛି ।"

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ, ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳମାଳ ଭୁଲ୍ ।
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ, ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳମାଳ ଭୁଲ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)
କ'ଣ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ?:-
  • ବହୁ ବନ୍ନାନ ଭୂଲ୍ ରହିଛି
  • ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୂଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି
  • ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଗତ ଭୂଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି
କେଉଁଠି ବନ୍ନାନ ଭୁଲ୍ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ୍ ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
କେଉଁଠି ବନ୍ନାନ ଭୁଲ୍ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ୍ ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ କହିଛି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ଅବହେଳା ନୁହେଁ ବରଂ ମୁଦ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ବିରାଟ ବିଫଳତା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ “ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ”ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଭୂଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବାଦୀୟ ଉକ୍ତି ପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଏହି ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହାତେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଦ୍ରଣରେ ସୁଧାରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ।

ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ।
ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି । (ETV BHARAT ODISHA)



ବହିରେ ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ହିମାଚଳୀ ଭାଷାକୁ ହିମାଚଳ ଭାଷା, ଆମ୍ବକୁ ଆମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିଜୟକୁ ବିଷୟ, ଯତ୍ନକୁ ଯନ୍ତ୍ର, ତାପମାତ୍ରାକୁ ଚାପମାତ୍ରା, ପୂର୍ବତନକୁ ପୁର୍ନତନ, ୩୦୦ ଶବ୍ଦକୁ ୩୦୦୦ ଶବ୍ଦ ଆଦି ଭୁଲ ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାରୁଛି ପୁଳାପୁଳା ତ୍ରୁଟି ।
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାରୁଛି ପୁଳାପୁଳା ତ୍ରୁଟି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଦାବି ଜଣାଇଛି ଯେ, ସ୍କୁଲ୍ ଓ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ଖାସ୍ତ କରାଯାଉ । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକାଶକ ଓ ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ । ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ଶୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ପଡୁ । ଏପରିକି ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଯେ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ।

‘ଓଡ଼ିଶା’ର ନିୟମଗିରିକୁ ‘ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ’ର ନିୟମଗିରି, ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମକୁ ସନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
‘ଓଡ଼ିଶା’ର ନିୟମଗିରିକୁ ‘ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ’ର ନିୟମଗିରି, ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମକୁ ସନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଏପରି ବହି ଗୁଡିକରେ ମାଳମାଳ ଭୁଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସବୁ ବହିରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଶହଟି ଭୁଲ୍ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
ଏସବୁ ବହିରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଶହଟି ଭୁଲ୍ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ 700ରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ରହିଛି । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି; ବିଏଲଓଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସଠିକ୍ ତାଲିମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡିଶାରେ ଆଜିଠୁ ଏସଆଇଆର; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୧୬୬ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NEP 2020 BOOKS OSEPA
FACTUAL ERROR IN TEXT BOOK
ERROR IN TEXTBOOK
ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି
ERROR IN TEXTBOOK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.