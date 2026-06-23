ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା; ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
୨୦୨୪ରେ ଫେସବୁକ ଜରିଆରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅବିନାଶ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। l ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଇତ୍
Published : June 23, 2026 at 1:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା କରି ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି (୩୧)। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅବିନାଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି।
ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ
ଏନେଇ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଦୀପିକା ଦେବୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହିତ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ୨୦୨୪ରେ ଫେସବୁକ ଜରିଆରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ତିକ୍ତତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅବିନାଶଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଅବିନାଶ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସଂପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟିଥିଲେ। ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। l ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୫ରୁ ୩୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।
ଟଙ୍କା, ସୁନା ମାଗିବାରୁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ
କିଛିଦିନ ହେବ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମହିଳାଜଣକ ଅବିନାଶଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଅବିନାଶ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନ ଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ମାଗିବାରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୮୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଅବିନାଶଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଚାଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏପରିକି ଅବିନାଶ ଆଉ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଅବିନାଶଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ଶରଣକୁଳ ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ୍ ଦାସ ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା