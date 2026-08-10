ETV Bharat / state

ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଧରିନେଲା ପୋଲିସ

ବିଷ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଚାଷୀ । କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

extreme step taken by farmer in kendrapara
ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଧରିନେଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚାଷୀର ଅଭିଯୋଗ ହିଁ କହୁଛି ଜନଶୁଣାଣୀର ବିଫଳତା । ପ୍ରଶାସନ ମାସର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀକୁ ବିଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଷ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଚାଷୀ । ହେଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରି ଏହି ଦୁଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସମାଧାନ ହେଉଛି।



କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବୀରଭଞ୍ଜପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଜମି କହିଲେ ଦୁଇ ଡିିସିମଲ୍ ଘରବାରି ଆଉ ଚାଷଜମି ଗୁଣ୍ଠେ। ଚାଷ ଜମିରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କଷ୍ଟ କରି ଚଳି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଲାଗି ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରାଯାଇଥିବା ଓ ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ତାଙ୍କ ଚାଷଜମିକୁ ମାଡୁଥିବାରୁ ଫସଲ ଆଉ ହେଉନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଥିଲେ ହେଁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହି ଚୁପ୍ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ।

ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଧରିନେଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

କିଛିଦିନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘେରି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସତ । ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷରୁ ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁଆଡେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପଇସା ନେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଅଳପ ଜାଗା। ତା' ଭିତରେ ସବୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଛପର କରିପାରୁନୁ ।"

ରାମକୃଷ୍ଣ କ୍ଷୋଭର ସହ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ଲୁଣା ପାଣି ମଡେଇ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି କଥା କୌଣସି ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ​ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଠ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲିଣି । ତହସିଲ୍‌ରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତିନି ତିନି ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲି । ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ? ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋର ଖାଇବାକୁ ବି ଧାନ ନାହିଁ । ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି।" କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନି,କଣ କରିଥାନ୍ତି ? ସେଥିପାଇଁ ବିଷ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ।"

ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ନେଇ ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, " ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିବାର ଆଜିକୁ ତିନି ମାସ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି ତହସିଲଦାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଶୁଣାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଚିଠି ଦେଲେ ନାହିଁ । ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ । ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଆମ ଜମି ପାଖରେ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ୨୮ ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ଚାଷ ଜମି ଆମର ସେତିକି, ସେତିକି ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଲୁଣା ପାଣି, ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି, ଲୁଣା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଯୋଗୁ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ । ସାର୍ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।"

ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଧିକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଭିଡିଓ

ପ୍ରହସନର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏହାକୁ ଲେଖୁଥିବା ଦେଖିଲି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଅଧିକାରୀ ଚେୟାରରେ ବସି ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କେହି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେହି ରୋଷେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଏଭଳି ଯଦି ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରହସନ କୁହାଯିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।


ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ଆସିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ତଦନୁଯାୟୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍: ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ସହଜ ଓ ସରଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାସଗୃହ

TAGGED:

ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ
PUBLIC GRIEVANCE
KENDRAPARA FARMER
ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର
EXTREME STEP TAKEN BY FARMER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.