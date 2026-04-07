ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଜାଣିଦେଲେ ସ୍ବାମୀ: ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ମଥା ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦେଲା ପତ୍ନୀ

ମୃତକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମିଶି ସ୍ବାମୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

Extramarital affairs relationship leads to murder wife kills husband with lover Jagatsinghpur
ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ବିଭତ୍ସକାଣ୍ଡ, ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 5:46 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: 20 ବର୍ଷର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ପତ୍ନୀ ଶେଷରେ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂରକୁ ନିଜେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଶାସକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ଏପରି ଏକ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ମାନି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।


ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା:
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ(42) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ତଳ କୁସୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ (17) ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।" ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ।

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିବାହକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ (52)ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମୃତକ ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମିଶି ସ୍ବାମୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।"

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ନିଜ ଅପରାଧ ମାନିଥିବା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି । BNS ଧାରା 138,dtd,5,4,2026 U/S 103(1)3(5) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

