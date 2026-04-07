ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଜାଣିଦେଲେ ସ୍ବାମୀ: ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ମଥା ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦେଲା ପତ୍ନୀ
ମୃତକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମିଶି ସ୍ବାମୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
Published : April 7, 2026 at 5:46 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: 20 ବର୍ଷର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ପତ୍ନୀ ଶେଷରେ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂରକୁ ନିଜେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଶାସକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ଏପରି ଏକ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ମାନି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା:
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ(42) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ତଳ କୁସୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ (17) ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।" ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ।
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିବାହକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ (52)ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମୃତକ ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମିଶି ସ୍ବାମୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।"
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ନିଜ ଅପରାଧ ମାନିଥିବା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି । BNS ଧାରା 138,dtd,5,4,2026 U/S 103(1)3(5) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଇପି ମେଳା'; ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର