୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ୧ ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଣ୍ଟା ହେବନି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ।
Published : March 12, 2026 at 5:02 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହାର ଯେଭଳି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନହୁଏ ସେନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି, ଲୋକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ନଉପୁଜେ, ସେ ଦିଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ପୁରୀ ପୌରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏକହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଏସଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ।
ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ହେବନାହିଁ । ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ । ଏକ ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ । କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଉ । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ ।"
ସାମାଜିକକର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉ । ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କରାଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ । ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦଳାଚକଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଳମେଳ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କଲେ ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ।"
୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା, କେତେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କମିଶନ । ଏଣୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଛି, ତାହା ଯେଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟେ, ସେନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କେବଳ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ବେଛାସେବୀମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବେ । ଏକ ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଏହାର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୫ରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର କାରଣକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବେଳାଭୂମି ସମେତ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
