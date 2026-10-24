ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 24, 2026 at 10:16 PM IST
PURI CYCLONE PREPARATION, ପୁରୀ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଣୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଚି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଯେଭଳି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ । ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୋଟ ୧୭୯ଟି ବତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୩୭୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ୯୨ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ଆଦି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ ସହ ୧୨ ଟି ଅଗ୍ନୀଶମ ଟିମ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଈଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ର ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ । ଏଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀମାନେ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଏସ ଆର ସି ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଫେରି ଆସିଲେଣି । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛୁ । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍, 17 NDRF, 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 5ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ ଜିଲ୍ଲା, ମୁତୟନ ହେବେ ୨୦୫ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ