କ୍ରିସମାସ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।

Published : December 23, 2025 at 11:46 PM IST

ପୁରୀ: କ୍ରିସମାସ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ ରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ । ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ' ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ‌ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମାଳାରେ ସଜା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ । ସେପଟେ ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ ସୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ଏମ୍ପାୟାର ହୋଟେଲର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରବି ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, କ୍ରିସମାସ ଡେ' ପାଇଁ ଆମ ହୋଟେଲରେ କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଥାଉ । କ୍ରିସମାସ ଡେ' ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଆମର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାରିଛି । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍, ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ।
ପୁରୀ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି । ତେବେ କ୍ରିସମାସ ଡେ'ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି । ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ସଜାଯାଇଛି । ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି । ଶୀତ ଋତୁରେ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ବହୁତ୍ ଭଲ ସମୟ । ପାଗ ବହୁତ୍ ଭଲ ରହିଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ୍ ଭଲ ହେଉଛି ।"

ଆଉ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହ ପୁରୀକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବି । କ୍ରିସମାସ ଡେ'ରେ ହୋଟେଲ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବୁଲି କରିବା ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି । ଏଠାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ଦରକାର । ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହା ହେଉଛି ଧାମ । ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ନବ ବର୍ଷ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେଉ ।"

ନୂଆବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ନବବର୍ଷ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଏବଂ ନବ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯାଏଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ନବବର୍ଷରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା । ନବବର୍ଷ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ପୁରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।ଆଗକୁ ନବବର୍ଷ ଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ବଡଦିନ ଓ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସବୁ କରାଯାଉଛି । ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରଯାଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଫାୟାର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଓଡରାଫ୍ ସବୁ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଓ ପୁରୀର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ୍ କରାଯାଉଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

