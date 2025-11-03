ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟଣା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ପୁରୀ: ଏବେ ଚାଲିଚି ପଂଚୁକ ବ୍ରତ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତଥା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ପବିତ୍ର ପଂଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁ ଭୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୩୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଂଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲିଦେଇ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ତଳେପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବସତ ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ବେଛାସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ପଂଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିବାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଦୀର୍ଘ ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏହା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ, ସେନେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତଥା ସାତ ପାହଚରୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ଥର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ କାହିଁକି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ଗତକାଲି ରବିବାର ପଂଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାରୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆସି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଯାଇ କିଭଳି ସେଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଭିଆଇପି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଣୁ ଆଜିଠୁ ଭିଭିଆଇପିି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଚଳବୁଲା କରି ନପାରି ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନପାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିବାରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଛା ଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନିରାଶରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବାଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯାଏ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାୟାପ୍ରଦ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ବି ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଂଚୁକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ନହେଲେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ରେ ନପାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସରକାର ହିଁ ବଦନାମ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି ଯେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଯଦି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତା ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଲରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନି ପୋଲିସ। ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।"
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋହ୍ଲାପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଚାନ୍ଦି ରାମ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଚାରି ଧାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ୍। ଏବେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଯାଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାହାକି ମତେ ନିରାଶ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯିବା ଦୁଃଖର କଥା। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପଞ୍ଚୁକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଭଲର ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ବେଶ୍ ରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମପଟୁ କୌଣସି ଅବହେଳା କରୁନୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି । କୌଣସି ଗଳାବାଟରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଆମେ ଏବେ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ବାଟରେ ଅଲଗା ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ କେବଳ ପଂଚୁକ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ।"
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ଵାରା ଏବେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ପାରୁଛି। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଗଳା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପଂଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ।"
