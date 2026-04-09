ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ; ୬୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

୩ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ।

୬୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
୬୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV BHARAT ODISHA)
Published : April 9, 2026 at 6:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଜୟଦେଵ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଆଜି ୧୩୨/୩୩ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩ଟି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।


ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ; ୬୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଗତ ସରକାର ଯାହା କରିପାରିଲେନି, ତାହା ଆମ ସରକାର କରି ଦେଖାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାଦି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଭୁବନପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବାଲିଅନ୍ତା, ସତ୍ୟନଗର ଏବଂ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଗ୍ରୀଡ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଭୁବନପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଭୁବନପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (OPTCL) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

୩ ଗ୍ରୀଡ଼ ସବଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
୩ ଗ୍ରୀଡ଼ ସବଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । (ETV BHARAT ODISHA)

​ଏହି ତିନିଟି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହେବାସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନଟି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ବାଲିଅନ୍ତା, ସତ୍ୟନଗର ଏବଂ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଗ୍ରୀଡ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲିଅନ୍ତା, ସତ୍ୟନଗର ଏବଂ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଗ୍ରୀଡ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୧୩୨/୩୩ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନର ଉଦଘାଟନ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ।

ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ
ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ
CHIEF MINISTER MOHAN CHARAN MAJHI
UNINTERUPTED POWER SUPPLY
POWER STATION BHUBANESWAR CUTTACK
POWER STATION BHUBANESWAR CUTTACK

