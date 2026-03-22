ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସୌଭିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ; କହିଲେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ହାତଯୋଡି ମନା କରିଥିଲି..
ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଭି. କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୌଭିକ l ସେହିପରି ଚକ୍ରମଣି କହଁର କହିଲେ, ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନି । ପଢନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 22, 2026 at 6:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ l ଆଗରୁ ବର୍ଷିଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଉଗାଳିଲେ । କହିଲେ, 'ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି । ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ଏକ୍ସଫେଲ କରିବେ l'
ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଅପମାନ କଥା ମନେ ପକାଇ ସୌଭିକ କହିଥିଲେ, 'ମୋ ବାପା ନବୀନ ନିବାସରେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ l କାରଣ ମୂଳରୁ ଦଳ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ l ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭି. କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଭାପତି ଏବଂ ସଂତୃପ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି l ଏହା କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବାପା l ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ l ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା l ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇନି କି' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌଭିକ l
ଓଡିଶା ବାହାରେ କାହିଁକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଗୋଟିଏ ସତ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାକୁ 19 ଦିନ ଲାଗିଗଲା l ସଂତୃପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ପ୍ରତେକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡିଶା ବାହାରେ କାହିଁକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ଯଦି ସେଵା ଭାବରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ବାପା ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ଥିଲେ ସେତେବେଲେ କାହିଁକି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା ?'
ପୁତ୍ର ହୋଇ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିବି ?
ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଯାଇଥିଲା l ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ସତ କହିଥିଲି, ମୁଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ l ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି । ପୁତ୍ର ହୋଇ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିବି ? 2004ରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ l ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପିତା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ l'
ଘୋଡା ବେପାର ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା
ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । 36ଟି ସଂଘରେ 30 ବର୍ଷ ହେବା ସଭାପତି ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ କାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି l ଆମେ ଅର୍ଥ ଲୋଭି ନୁହେଁ l ଆମେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରିଛୁ ନା ପରେ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁ l ଘୋଡା ବେପାର ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା l ବିଜେଡି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ?'
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ l ମିଡ଼ ନାଇଟ ଅପରେସନ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ନା ଲିପ୍ତ କରାଇ ଦିଆଗଲା l ଯେଉଁ ପୁଅର ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡା କଟା ହୋଇଛି, ସେ ପୁଅ କେବେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।'
ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନି-ଚକ୍ରମଣି କହଁର
ସେହିପରି ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚକ୍ରମଣି କହଁର l ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନି । ଭାବିଚିନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇଛି । ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲୁ, ଅଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହ୍ୱିପ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ବିଶ୍ଵାସଘାତକତା କରି ନାହିଁ । ବାଲିଗୁଡା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଅଛି । ମୁଁ ବିଜେଡି ସହିତ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ।'
ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ-ଦେବୀମିଶ୍ର
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଦଳର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗି ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭାର ଏଜେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି । କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା । ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଡାକି କଥା ହେବା ପରେ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେ । ତେଣୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା । ଦଳର କଲେକ୍ଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନଥିବାରୁ ସଭ୍ୟ ପଦ କାହିଁକି ରଦ୍ଦ କରାନଯିବ ସେ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ଆବେଦନ କରିବ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଲଟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେବ ବିଜେଡି । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ କାହାର ଫାଇଦା କାହାର କ୍ଷତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଲାଇନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଯିଏ ବି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
