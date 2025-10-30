EXPLAINER: ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ କି ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷକ ?
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 253624 ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷ ଭୋଟର 124108 ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟର 129495 । ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ରତିଶତ ।
Published : October 30, 2025 at 1:26 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡ଼ା: ରାଜନୈତିକ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢୁଛି ଉଷ୍ମତା । କାରଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାଣମୁର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସେପଟେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦୁଇଥର ନୂଆପଡ଼ା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସମ୍ମାନର କଥା ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିବା ଏହି ଆସନକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପୂରା ବଳ ଖଟାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ । ଯଦିଓ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମହଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ଆସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୌଗୋଳିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ? କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ? କେତେ ଥର କେଉଁ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା ଜନାଦେଶ ? ବିଗତ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥିଲା ଫଳାଫଳ ? ଆଉ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବାତାବରଣ ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର 'ନୂଆପଡ଼ା ଲଢ଼େଇ' ...
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି:
ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆପଡ଼ାର ନମ୍ବର 71 । ଏହାର ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲାଗିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ । ପୂର୍ବରେ ରହିଛି 3 ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ । ସେହିପରି 4ଟି ନର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପଦମପୁର (1), ପାଟଣାଗଡ଼ (67), କଣ୍ଟାବାଞ୍ଝି (70) ଓ ଖଡ଼ିଆଳ (72)କୁ ଲାଗି ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ।
କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଆସନ ? :
କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନରେ ଥିବା 7ଟି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । 1951 ମସିହାରେ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । 1976 ମସିହାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆପଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଜୋଙ୍କ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଥାନା ଏବଂ କୋମନା ଥାନା (କୋମନା, ପେଣ୍ଡ୍ରାୱାନ୍, ରାଜନ, କାନବେରା, ସୁନାବେଡ଼ା, ଭୈସାଦାନୀର କିଛି ଭାଗ ଏବଂ କରଲାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଭାଗକୁ ବାଦ ଦେଇ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
1993 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା DRC-44/93/14218/R. 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 1993 ଅନୁଯାୟୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟଟି ନୂଆପଡ଼ା । 1993ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଉପ-ବିଭାଗ (ନୂଆପଡା), 5ଟି ତହସିଲ (ନୂଆପଡା, ଖରିଆର, କୋମନା, ବୋଡେନ ଏବଂ ସିନାପାଲି) ଏବଂ 5ଟି ବ୍ଲକ (ଖରିଆର, ସିନାପାଲି, ବୋଡେନ, ନୂଆପଡା ଏବଂ କୋମନା) ରହିଛି । 2008 ମସିହାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 1. ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ, 2. କୋମନା ବ୍ଲକ, 3. ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି 4. ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନଏସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ:
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ (71) ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । 2011 ଜନଗଣନାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆପଡ଼ାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 2,93,054 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93.53 % ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 6.47% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ଅନୁପାତ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯଥାକ୍ରମେ 13.25 ଓ 38.73 ରହିଛି ।
ନୂଆପଡ଼ାର ଶେଷ 5 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:-
2024 ନିର୍ବାଚନ:
2024 ନିର୍ବାଚନରେ, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 2,43,514 ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ । ମୋଟ ବୈଧ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,81,412 ଥିବା ବେଳେ 75.49% ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା । ମୋଟ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଅମାନତ ହରାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି, ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବାଧୀନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଥିଲା ।
2019 ନିର୍ବାଚନ:
2019 ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର ଥିଲେ 2,27,778 । ମୋଟ ବୈଧ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,63,652 ଥିଲା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 65,647 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମୋଟ 45,317 ଭୋଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ସେ 20,330 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ।
2014 ନିର୍ବାଚନ:
2014 ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 2,07,221 ଭୋଟର ଥିଲେ । ମୋଟ ବୈଧ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,50,669 ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 56,874 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ମୋଟ 46,207 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର 9,610 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ।
2009 ନିର୍ବାଚନ:
2009 ମସିହାରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 1,97,340 ଭୋଟର ରହିଥିଲେ । ମୋଟ ବୈଧ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,36,649 ଥିଲା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 56,874 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୋଟ 34,254 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ସେ 22,620 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
2004 ନିର୍ବାଚନ:
2004 ମସିହାରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 1,58,158 ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ । ମୋଟ ବୈଧ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,13,065 ଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 41,679 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୋଟ 39,384 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରର୍ଥୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 2,295 (2.03%) ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ ।
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା:
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 1951 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 97, 602 ଭୋଟର ଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2024 ମସିହାରେ ଏହା 243,514ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେହିପରି 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,53,624 । 1951ରୁ 1957 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ଭୋଟର ସଂଖ୍ଯା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ 0.98 % ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର 1961 ମସିହାରେ, ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 1967 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 60,832କୁ ଅର୍ଥାତ 21.37 % ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 1990 ମସିହାରେ 32.82 % ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ 24.77 % ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଭୋଟର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଧିରେ ଧିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଦେବେ ଭୋଟ୍ ?
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସିଇଓ ଆର୍. ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୨,୪୮,୨୫୬ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧,୨୨,୧୦୩ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର ୧,୨୬,୧୩୨, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୨୧, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ୨୦୦୭, ଯୁବ ମତଦାତା ୬୦୦୩ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମତଦାତା ୪୦୦୦ ଥିଲେ । ପରେ ଅକ୍ଟୋବରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏଠାକାର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,53,624କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ଭୋଟର ?
- ମୋଟ ଭୋଟର: 2,53,624
- ପୁରୁଷ ଭୋଟର: 1,24,108
- ମହିଳା ଭୋଟର : 1,29.495
- ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର: 21
- ଯୁବ ଭୋଟର: 9,429
- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର : 3988
- 85 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭୋଟର: 1786
ପୁରୁଷ ବନାମ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ମତଦାନ:
- ଯଦି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମହିଳା ଅଧିକ ମତଦାନ କରୁଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଛି। 2009ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ 70.12%ରୁ 73.62%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି ।
- ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 2009ରେ 68.16%ରୁ 2024ରେ 75.77%କୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯଦି ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ମହିଳା ଅଧିକ ମତଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
- 2014 ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ 2024ରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ହାସଲ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଭୋଟ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମତଦାନରେ ମହିଳା ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଦଳଭିତ୍ତିକ ବିଜେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (INC/INC(I)ର ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆସନରୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) 3 ଥର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଏବଂ ଜନତା ଦଳ (JD) ଉଭୟ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଏହି ଆସନରେ ଜିତିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନ (IND) ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଏହି ଆସନକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସମାଜବାଦୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ (SWA) ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି ଆସନ ଜିତିଛି ।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ? କେତେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ:
- 2024 ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ।
- 2014 ନିର୍ବାଚନରେ 9 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ।
- 2009 ନିର୍ବାଚନରେ 6 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନଥିଲେ । ମୋଟ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 2004 ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ।
- 2000 ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1995 ନିର୍ବାଚନରେ 4 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1990 ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1985 ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନଥିଲେ । ମୋଟ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1980 ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1977 ନିର୍ବାଚନରେ 2 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1974 ନିର୍ବାଚନରେ 2 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1971 ନିର୍ବାଚନରେ 4 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ । ମୋଟ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1967 ନିର୍ବାଚନରେ 2 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କେହି ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲେ । ମୋଟ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
- 1961 ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ମୋଟ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
2025 ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ:-
ବିଜେପି:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ । BJDରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବିଜେଡି:
ଲଗାତାର ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲା ବିଜେଡି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?
2004 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ 2009ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସେହିବର୍ଷ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । 2014 ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲଗାତାର 2019 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡୋଲକିଆ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ 2025 ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିିତା କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସରୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନରେ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବଂଶୀ ଚିହ୍ନରେ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା, ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ମେଜ ଚିହ୍ନରେ ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନରେ କିଶୋର କୁମାର ବାଗ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ହୁଇସିଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା, ସ୍ବାଧୀନରୁ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନରେ ନିତା ବାଗ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ, ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି ଖଟ ଚିହ୍ନ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି କେଟିଲ ଚିହ୍ନ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚିହ୍ନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ:
"ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର 15 ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ବିଜେପିର ସମ୍ମାନ ଓ ଦଳର ସଂଗଠନ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛି। । ସେହିପରି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଥିବା" କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ତପନ ରଞ୍ଜନ ଦାସ । ତାଙ୍କ ମତରେ "ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ ଦେଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ମହଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।"
ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ କଡ଼ା ଟକ୍କର :
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ । ିତା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ବାଗ କୁହନ୍ତି, " ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଠାରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ କମିଯାଇପାରେ । କଂଗ୍ରେସର ଘାସୀରାମ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା । ତାଙ୍କର ଲୋକସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ନହୁଏ, ଏବଂ ସିଂହଭାଗ ପଛୁଆବର୍ଗ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେବେ ଘାସୀରାମ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇପାରନ୍ତି ।" ତାଙ୍କ ମତରେ "ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନ କରିବେ । ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହାଲେ ବିଜେପି ପଲ୍ଲା ଭାରି ହୋଇପାରେ ।"
ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଭବାନୀ ହୋତାଙ୍କ ଆକଳନ "ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରତ୍ବ ଯେ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବିଜେଡି ନେତା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ବଢ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢି ପାଖାପାଖି 51 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ସେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଏକ ସଂଗଠନ ଅଛି ଓ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିଛି ।"
ମହିଳା ଭୋଟ୍ ହୋଇପାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ:
ନୂଆପଡ଼ା ରାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇ ପାରନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର । ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗଡ଼ିକରେ ଭୋଟିଂ ପାଟର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି, ଏଠାରେ ମହିଳା ଭୋଟର ପ୍ରତିଶତ ବଢୁଛି । ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଭବାନୀ ହୋତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ନୂଆପଡ଼ା ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଭୋଟ ସଂଖ୍ଯା ଅଧିକ । ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । "
ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ।
Courtesy: RKC
Source:
ADR Reports
http://www.myneta.info