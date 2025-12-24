Explainer: ବେଆଇନ ଖଣି ବ୍ୟାପାର ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ ?
2024ରେ ପ୍ରକାଶିତ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣରେ ହେର ଫେର କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚମାନର ଲୌହ ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ନିକେଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି । 2024ରେ ପ୍ରକାଶିତ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣରେ ହେର ଫେର କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ସରକାର ସଜାଗ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିର ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ବଜାରରେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଆସନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ, ରାଜସ୍ବ କ୍ଷତି ଓ ଖଣି ସମ୍ପଦର ବାଟମାରଣା ରୋକିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଆଇନ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ...
ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ପୂର୍ବ ଆଇନ ଆଳରେ ମାଫିଆମାନେ ଖଣିର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଥିଲେ । ଯେପରି ହାଇଗ୍ରେଡ ଖଣିଜ ପଥରକୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲୋଡ କରିବା ଆଦି ଉପାୟରେ ଖଣି ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ ମାଫିଆ । ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025ରେ ଏହି ସବୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିବା ସହିତ ସାବାଡ ହେବେ ମାଫିଆ ।
ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ
- ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରେଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
- ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଗଲେ ପୋର୍ଟେବଲ ଆନାଲାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
- ସବୁ ଖଣିରେ RFID ବୁମ ବାରିୟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ।
- ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ପଲିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟାକିଂ ଆଦି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ।
- ଗାଡ଼ିର କ୍ଷମତା ଓ ଖଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
- ଖଣିଜପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ ।
ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପୂର୍ବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ 2007କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ଗ୍ରେଡ ଚୋରି ରୋକିବା ସହିତ ବହୁ ନିୟାମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ଆଇନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ହେଉଥିବା ହେରଫେରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣିର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ବ ମିଳିବ ।
ଓଡିଶା ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଭାବ:
- ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖନନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
- ଲୁହାପଥର ଲିଜ୍ ନିଲାମ, ଇ-ନିଲାମ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୫୦-୫୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୀମିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
- ୧୦୩ଟି ଖଣି ଉପରେ ୬୭,୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି ।
- ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ରେ ପ୍ରାୟ 10% ।
- ୯୨ଟି ଲୁହାପଥର ଖଣି ଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୯୪ଟି ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ୭୫ଟି ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖନନ କରୁଥିଲା ।
- ସାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଖଣି ଯୋଗୁଁ ୫୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ରାଜସ୍ଵ କ୍ଷତି ସହୁଛି ରାଜ୍ୟ ।
- ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ AIର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଖଣି ନିଲାମରୁ ରାଜ୍ୟର ଆୟ:
ଟନ୍ ପ୍ରତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ:
ଖଣି ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ....
- ଖଣିଜ ପାଉଡ଼ର(ଫାଇନ୍ସ)(୦ ରୁ ୧୦ ମିମି) - ଟନ ପ୍ରତି ୪୦୦୦ - ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା।
- ଖଣିଜ ପଥର(ଲମ୍ପସ୍) - ଟନ ପ୍ରତି ୫୦୦୦ - ଟନ ପ୍ରତି ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା।
- CLO(Calibrated Lump Ore)- ଟନ ପ୍ରତି ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା।
ଖଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଓଡିଶା ସରକାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇ-ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ନିଲାମ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ହୋଇସାରିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ୨୮ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ୨୭ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାରର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳି ନ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ୨୦ କୋଇଲା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3ଟି ଫେଜରେ ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇଛି ।
- ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
- ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ
- ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ
- ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ:
ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା । ଲୁହା ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଠାରୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମୀ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
|ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ
|ଜିଲ୍ଲା
|ବକ୍ସାଇଟ୍
|କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|ଲୁହା ପଥର
|କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର
|କ୍ରୋମାଇଟ
|ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର
|ମାଙ୍ଗାନିଜ
|କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର
|ତମ୍ବା
|ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|ଲିଡ ଓ ଜିଙ୍କ
|ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|ଖଣିଜ ବାଲି
|ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳ ଓ ପୁରୀ ଉପକୂଳ
|ନିକେଲ ଓର୍
|ଯାଜପୁର(ସୁକିନ୍ଦା), ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|ପ୍ଲାଟିନମ୍
|ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳ
|ଚିନ୍ ଓର୍
|ମାଲକାନଗିରି
|ଆଜବେଷ୍ଟସ୍
|ମାଲକାନଗିରି
|ଚାଇନା ମାଟି
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର
|କୋଇଲା
|ଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
|ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର
|ଡୋଲୋମାଇଟ
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼
|ଗ୍ରାଫାଇଟ୍
|ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼
|ସୁନା
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୋଳ
|ହୀରା
|ନୂଆପଡ଼ା
|ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର
|ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୋଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ଖଣି ବିଭାଗରେ ଏକ ରିପୋର୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ 2022- 23 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନର 42 ପ୍ରତିଶତ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ।
ଦେଶରେ ଥିବା ସମଗ୍ର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାରର ୮୩% ଯାଜପୁରରେ ମିଳେ ।
ଭାରତର ସମୁଦାୟ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ୨୬%ତାଳଚେର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ ।
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।
- କ୍ରୋମାଇଟ - 96%
- ନିକେଲ ଓର୍ - 93%
- PGM ଧାତୁ - 68%
- କୋବାଲ୍ଟ ଓର୍ - 69%
- ବକ୍ସାଇଟ୍ - 41%
- ମାଙ୍ଗାନିଜ - 34%
- ଲୁହା ପଥର - 39%
ଶାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଲୁହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏମ୍.ବି.ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବରେ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି କମିଟି ବହୁବାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୁହା ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କମିଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରିପୋର୍ଟ 2014 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ...
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
- ଏହା ବିରୋଧରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବାକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ଏହି ପରିମାଣ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା
- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
- ସରକାର ପ୍ରାୟ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ବାକି ରହିଛି ।
- ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏମ୍.ବି.ଶାହା ।
- ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।
ଦେଶରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରହିଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ୍:
|ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, ୧୯୫୭: ଖଣିଜ ରିହାତି, ନିଲାମ, ରୟାଲ୍ଟି ଦେୟ ଏବଂ ଖଣି ବନ୍ଦ ନିୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
|ଖଣିଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ନିୟମ, ୨୦୧୭: ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
|ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ (ଅବୈଧ ଖଣି ନିବାରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୫: ବେଆଇନ ଖଣିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ସହଭାଗିତା:
ଖଣି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକରେ ଖନନ ଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପରିଚୟ Geological Report ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ । ଏହା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୁବ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । G1,G2,G3,G4 ଆଦି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥାଏ ।
- MACL ର ବିଭିନ୍ନ GS ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ।
- ୧୧୧ ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ GR 2 ଭାବେ ନିଲାମ ହେବ।
- ୨୩ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି।
- ୭୮ଟି ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ସଚିବ ପିୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ୪ ଜଣିଆ ଟିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଖଣି ନିୟମ , ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ, ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ । ଏହି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭାଗ:
- ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା Directorate of Mines & Geology (DOMG)
- ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ବା Odisha Mining Corporation (OMC)
- ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା Geological Survey of India (GSI)
- ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଲିମିଟେଡ୍ ବା Mineral Exploration and Consultancy Limited(MECL)
ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ, କାରବାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଲୁହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଶାହା କମିଶନ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନୂତନ ଖଣି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
