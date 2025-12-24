ETV Bharat / state

Explainer: ବେଆଇନ ଖଣି ବ୍ୟାପାର ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ ?

2024ରେ ପ୍ରକାଶିତ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣରେ ହେର ଫେର କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Will Odisha New Mineral Law 2025 Succeed in Curbing Illegal Mining
ବେଆଇନ ଖଣି ବ୍ୟାପାର ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 (ETV Bharat Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 8:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚମାନର ଲୌହ ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ନିକେଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି । 2024ରେ ପ୍ରକାଶିତ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣରେ ହେର ଫେର କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ସରକାର ସଜାଗ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିର ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ବଜାରରେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଆସନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ, ରାଜସ୍ବ କ୍ଷତି ଓ ଖଣି ସମ୍ପଦର ବାଟମାରଣା ରୋକିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଆଇନ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ...

Mineral resources of Odisha
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ (ETV Bharat Graphics Team)

ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025:

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ପୂର୍ବ ଆଇନ ଆଳରେ ମାଫିଆମାନେ ଖଣିର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଥିଲେ । ଯେପରି ହାଇଗ୍ରେଡ ଖଣିଜ ପଥରକୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲୋଡ କରିବା ଆଦି ଉପାୟରେ ଖଣି ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ ମାଫିଆ । ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025ରେ ଏହି ସବୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିବା ସହିତ ସାବାଡ ହେବେ ମାଫିଆ ।

ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...

  1. ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ
  2. ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରେଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
  3. ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଗଲେ ପୋର୍ଟେବଲ ଆନାଲାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
  4. ସବୁ ଖଣିରେ RFID ବୁମ ବାରିୟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ।
  5. ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ପଲିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟାକିଂ ଆଦି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ।
  6. ଗାଡ଼ିର କ୍ଷମତା ଓ ଖଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
  7. ଖଣିଜପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ ।

ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ, 2025 ପୂର୍ବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ 2007କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ଗ୍ରେଡ ଚୋରି ରୋକିବା ସହିତ ବହୁ ନିୟାମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ଆଇନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ହେଉଥିବା ହେରଫେରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣିର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ବ ମିଳିବ ।

ଓଡିଶା ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଭାବ:

  • ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
  • ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖନନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
  • ଲୁହାପଥର ଲିଜ୍ ନିଲାମ, ଇ-ନିଲାମ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୫୦-୫୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୀମିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
  • ୧୦୩ଟି ଖଣି ଉପରେ ୬୭,୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି ।
  • ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ରେ ପ୍ରାୟ 10% ।
  • ୯୨ଟି ଲୁହାପଥର ଖଣି ଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୯୪ଟି ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ୭୫ଟି ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖନନ କରୁଥିଲା ।
  • ସାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଖଣି ଯୋଗୁଁ ୫୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ରାଜସ୍ଵ କ୍ଷତି ସହୁଛି ରାଜ୍ୟ ।
  • ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ AIର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ଖଣି ନିଲାମରୁ ରାଜ୍ୟର ଆୟ:

Revenue from mining
ଖଣିରୁ ରାଜସ୍ବ (ETV Bharat Graphics Team)

ଟନ୍ ପ୍ରତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ:

ଖଣି ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ....

  • ଖଣିଜ ପାଉଡ଼ର(ଫାଇନ୍ସ)(୦ ରୁ ୧୦ ମିମି) - ଟନ ପ୍ରତି ୪୦୦୦ - ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା।
  • ଖଣିଜ ପଥର(ଲମ୍ପସ୍) - ଟନ ପ୍ରତି ୫୦୦୦ - ଟନ ପ୍ରତି ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା।
  • CLO(Calibrated Lump Ore)- ଟନ ପ୍ରତି ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା।

ଖଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଓଡିଶା ସରକାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇ-ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ନିଲାମ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ହୋଇସାରିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ୨୮ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ୨୭ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାରର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳି ନ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ୨୦ କୋଇଲା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।



୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3ଟି ଫେଜରେ ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇଛି ।

Mineral Block Auction
ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ (ETV Bharat Graphics Team)
ଖଣି ନିଲାମରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା କିଛି କାରକ:
  • ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
  • ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ
  • ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ
  • ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ


ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ:

ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା । ଲୁହା ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଠାରୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମୀ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା
ବକ୍ସାଇଟ୍ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ଲୁହା ପଥରକେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର
କ୍ରୋମାଇଟଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର
ମାଙ୍ଗାନିଜକେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର
ତମ୍ବାଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଲିଡ ଓ ଜିଙ୍କବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ଖଣିଜ ବାଲିଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳ ଓ ପୁରୀ ଉପକୂଳ
ନିକେଲ ଓର୍ଯାଜପୁର(ସୁକିନ୍ଦା), ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ପ୍ଲାଟିନମ୍ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଚିନ୍ ଓର୍ମାଲକାନଗିରି
ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ମାଲକାନଗିରି
ଚାଇନା ମାଟିମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର
କୋଇଲାଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନସୁନ୍ଦରଗଡ଼,କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଡୋଲୋମାଇଟସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼
ସୁନାମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୋଳ
ହୀରାନୂଆପଡ଼ା
ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୋଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:

ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ଖଣି ବିଭାଗରେ ଏକ ରିପୋର୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ 2022- 23 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନର 42 ପ୍ରତିଶତ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ।

ଦେଶରେ ଥିବା ସମଗ୍ର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାରର ୮୩% ଯାଜପୁରରେ ମିଳେ ।

ଭାରତର ସମୁଦାୟ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ୨୬%ତାଳଚେର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ ।

Mineral Block Auction Data
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମର ତଥ୍ୟ (ETV Bharat Graphics Team)

ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।

  • କ୍ରୋମାଇଟ - 96%
  • ନିକେଲ ଓର୍ - 93%
  • PGM ଧାତୁ - 68%
  • କୋବାଲ୍ଟ ଓର୍ - 69%
  • ବକ୍ସାଇଟ୍ - 41%
  • ମାଙ୍ଗାନିଜ - 34%
  • ଲୁହା ପଥର - 39%


ଶାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଲୁହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏମ୍.ବି.ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବରେ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି କମିଟି ବହୁବାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୁହା ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କମିଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରିପୋର୍ଟ 2014 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ...

Directorate of Mines & Geology
ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
  • ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
  • ଏହା ବିରୋଧରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବାକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ଏହି ପରିମାଣ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା
  • ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
  • ସରକାର ପ୍ରାୟ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ବାକି ରହିଛି ।
  • ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏମ୍.ବି.ଶାହା ।
  • ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।




ଦେଶରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରହିଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ୍:

ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, ୧୯୫୭: ଖଣିଜ ରିହାତି, ନିଲାମ, ରୟାଲ୍ଟି ଦେୟ ଏବଂ ଖଣି ବନ୍ଦ ନିୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ଖଣିଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ନିୟମ, ୨୦୧୭: ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ (ଅବୈଧ ଖଣି ନିବାରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୫: ବେଆଇନ ଖଣିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।




ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ସହଭାଗିତା:

ଖଣି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ବ୍ଲକରେ ଖନନ ଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପରିଚୟ Geological Report ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ । ଏହା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୁବ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । G1,G2,G3,G4 ଆଦି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥାଏ ।

  • MACL ର ବିଭିନ୍ନ GS ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ।
  • ୧୧୧ ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ GR 2 ଭାବେ ନିଲାମ ହେବ।
  • ୨୩ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି।
  • ୭୮ଟି ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।


କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ସଚିବ ପିୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ୪ ଜଣିଆ ଟିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଖଣି ନିୟମ , ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ, ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ । ଏହି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।


ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭାଗ:

  1. ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା Directorate of Mines & Geology (DOMG)
  2. ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ବା Odisha Mining Corporation (OMC)
  3. ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା Geological Survey of India (GSI)
  4. ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଲିମିଟେଡ୍ ବା Mineral Exploration and Consultancy Limited(MECL)

ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ, କାରବାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଲୁହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଶାହା କମିଶନ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନୂତନ ଖଣି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

EXPLAINER: କେବେ ବଦଳିବ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେବ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ?

EXPLAINER: ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ କି ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷକ ?

EXPLAINER: କିପରି ହୁଏ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଓ କିଏ ଏଥିରେ ହୁଅନ୍ତି ସାମିଲ?

Explainer: IJR ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରିଜନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବଢ଼ିଲା ରାଙ୍କ, ମତ ରଖିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NEW MINING RULES ODISHA
ଓଡିଶା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ 2025
ILLEGAL MINING IN ODISHA
ODISHA MINERAL RULE 2025
ODISHA NEW MINERAL LAW 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.