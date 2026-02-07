EXPLAINER: ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ?
ବାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୧୨,୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫୮୮ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ- 5 । ତାଳଚେର ଓ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।
Published : February 7, 2026 at 5:20 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
National Waterway 5, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା । ସ୍ଥଳ ପଥ ଭଳି ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ୟ ପରିବହନକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ନେଇ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ଅର୍ଥନୀତି, ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଓ କାରବାର, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମୁଖୀ ଲାଭ ହାତେଇ ପାରିବ ୟ । ଏନେଇ ତାଳଚେର-କଳିଙ୍ଗନଗର-ଧାମରା-ପାରାଦ୍ବୀପ ସହିତ ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ।
ସତେ ଯେପରି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୁରାତନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବପୁଅ ସୁଦୂର ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବୌର୍ଣ୍ଣିଓ ଭଳି ଦ୍ବୀପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଳପଥରେ କାରବାର କରିବ । ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ, କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି Explainerରେ ପଢନ୍ତୁ 'ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ର ଯୋଗଦାନ'।
2008 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ରେ 588 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକିୟା ଅଧା ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯିବ । ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ୫ ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମତାଇ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କେନାଲ ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଭରା ସ୍ଥାନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ଜଳପଥ ଦ୍ବାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ସହଜ ଓ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ।
କେତେ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, କେଉଁଠି କଣ ଚାଲିବ ?
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦ୍ବାରା ସହଜରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ତାଳଚେରକୁ ଜଳମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଖୋଳାଯାଇ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତଃନଦୀ ବନ୍ଦର ସମେତ ଜେନାପୁରଠାରେ ଏକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ ?
ଭାରତରେ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା:
- ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ 623 କିମି ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 588 କିମି ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା ।
- ଏହା ତାଳଚେରରୁ ମଙ୍ଗଳଗଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 237 କିମି, ଧାମରାଠାରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ 95 କିମି ଓ ଧାମରାଠାରୁ ଗେଓଁକାଳି 256 କିମି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
- 2026 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5କୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପଣ୍ୟ ରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।
ଉପକୃତ ହେବେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା:
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନର ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କରାଯିବ । ଫଳରେ ସଡ଼କ ପଥ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ବାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ତାଳଚେର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭାବେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏହାଦ୍ବାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 6 ଜାତୀୟ ଜଳପଥ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 6ଟି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-5, 14, 22, 23, 64 ଓ 96 ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ଓ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନଦୀରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-5:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଭରା ତାଳଚେରକୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଭଳି ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ପଙ୍କପାଳ ଭଳି ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-14:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଭିତରକନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥରେ ବିହାର ପାଇଁ କ୍ରୁଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳପଥରେ ଭାସମାନ ଜେଟିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହା କ୍ରୁଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-22:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏଥିରେ ବିରୁପା-ବଡ଼ିଗେଙ୍ଗୁଟି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଡ଼ାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ (Diamond Triangle) ଯଥା: ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-23:
ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 23ଟି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରର ବେଳାଭୂମିକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 23 ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-64:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଜାହାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହାକୁଦରୁ ମୁଶାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ଜଳପଥ ମହାନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-96:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚିତ୍ରପୁରର ହେନ୍ତାଳବଣଠାରୁ ଦୀଘା ସମୂଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସଫଳ ରବପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, କୋଇଲାକୁ ସହଜରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ପରିବହନ କରାପାରିବ । ବିଦେଶରୁ ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ଆସୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ସହଜରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଯାହାକି ତାଳଚେରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଶେଷ ହେବ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । " ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ତାଳଚେରଠାରୁ ଧାମରା ଏବଂ ପାରାଦ୍ବୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଏହା ଆଉ ଶୁଖିବ ନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ ରାଉଳ ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବ୍ୟାପକ ହେବ । ପଣ୍ୟଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ କଞ୍ଚାମାଲ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ । ଏପରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ-୫ :
- ବାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ତାଳଚେର-କଳିଙ୍ଗନଗର-ଧାମରା-ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ।
- ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୨,୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
- ୫୮୮ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
- ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମତାଇ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କେନାଲ ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
- ଜଳପଥରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
