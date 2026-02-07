ETV Bharat / state

EXPLAINER: ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ?

ବାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୧୨,୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫୮୮ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ- 5 । ତାଳଚେର ଓ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।

Will National Waterway 5 turn Odisha into the commercial hub of eastern India?
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ? (ETV Bharat GFX Team)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 5:20 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

National Waterway 5, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା । ସ୍ଥଳ ପଥ ଭଳି ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ୟ ପରିବହନକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ନେଇ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ଅର୍ଥନୀତି, ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଓ କାରବାର, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମୁଖୀ ଲାଭ ହାତେଇ ପାରିବ ୟ । ଏନେଇ ତାଳଚେର-କଳିଙ୍ଗନଗର-ଧାମରା-ପାରାଦ୍ବୀପ ସହିତ ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ।

ସତେ ଯେପରି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୁରାତନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବପୁଅ ସୁଦୂର ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବୌର୍ଣ୍ଣିଓ ଭଳି ଦ୍ବୀପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଳପଥରେ କାରବାର କରିବ । ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ, କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି Explainerରେ ପଢନ୍ତୁ 'ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ର ଯୋଗଦାନ'।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ? (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ -୫ ?ଚଳିତବର୍ଷ 2026-2027 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସାରା ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ୫ । ଚଳିତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଏନେଇ ପ୍ରାୟ ୧୨,୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଳଚେର ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଭଳି ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି । ଏହା ପାଖାପାଖି ୫୮୮ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ।
Which places in Odisha will National Waterway-5 connect to?
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ -୫ ? (ETV Bharat GFX Team)

2008 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ରେ 588 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକିୟା ଅଧା ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯିବ । ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ୫ ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମତାଇ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କେନାଲ ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଭରା ସ୍ଥାନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ଜଳପଥ ଦ୍ବାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ସହଜ ଓ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ।

What will happen where?
କେଉଁଠି କଣ ଚାଲିବ ? (ETV Bharat GFX Team)

କେତେ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, କେଉଁଠି କଣ ଚାଲିବ ?
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦ୍ବାରା ସହଜରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ତାଳଚେରକୁ ଜଳମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଖୋଳାଯାଇ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତଃନଦୀ ବନ୍ଦର ସମେତ ଜେନାପୁରଠାରେ ଏକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

How far away will it be?
କେତେ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ? (ETV Bharat GFX Team)

ଜାତୀୟ ଜଳପଥରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ ?

What benefits will be derived from national waterways?
ଜାତୀୟ ଜଳପଥରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ ? (ETV Bharat GFX Team)
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଉପକୃତ କରିବ । ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଫଳରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଲୁହାପଥର ଓ କୋଇଲା ପରିବହନରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ ।
What will Odisha benefit from?
ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ? (ETV Bharat GFX Team)

ଭାରତରେ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା:

From waterway proposal to implementation in India
ଭାରତରେ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା (ETV Bharat GFX Team)
  1. ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ 623 କିମି ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 588 କିମି ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା ।
  2. ଏହା ତାଳଚେରରୁ ମଙ୍ଗଳଗଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 237 କିମି, ଧାମରାଠାରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ 95 କିମି ଓ ଧାମରାଠାରୁ ଗେଓଁକାଳି 256 କିମି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
  3. 2026 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5କୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପଣ୍ୟ ରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।


ଉପକୃତ ହେବେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା:
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନର ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କରାଯିବ । ଫଳରେ ସଡ଼କ ପଥ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ବାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ତାଳଚେର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭାବେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏହାଦ୍ବାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ।

All these districts will benefit
ଉପକୃତ ହେବେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat GFX Team)
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ କଣ ରହିଛି ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ:ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପଣ୍ୟକାରବାର ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ସହଜ ହେବ । ହେଲେ ଏପରି ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଦି ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋଲ ଆନିକଟ, ବନ୍ଧ ଓ ବ୍ରିଜ ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥୋଚିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୩ଟି ବ୍ରିଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏନେଇ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।
What are the challenges in building a national waterway?
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ କଣ ରହିଛି ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ (ETV Bharat GFX Team)

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 6 ଜାତୀୟ ଜଳପଥ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 6ଟି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-5, 14, 22, 23, 64 ଓ 96 ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ଓ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନଦୀରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

6 national waterways proposed in Odisha
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 6ଟି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (ETV Bharat GFX Team)

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-5:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଭରା ତାଳଚେରକୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଭଳି ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ପଙ୍କପାଳ ଭଳି ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-14:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଭିତରକନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥରେ ବିହାର ପାଇଁ କ୍ରୁଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳପଥରେ ଭାସମାନ ଜେଟିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହା କ୍ରୁଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-22:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏଥିରେ ବିରୁପା-ବଡ଼ିଗେଙ୍ଗୁଟି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଡ଼ାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ (Diamond Triangle) ଯଥା: ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-23:
ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 23ଟି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରର ବେଳାଭୂମିକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 23 ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-64:
ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଜାହାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହାକୁଦରୁ ମୁଶାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ଜଳପଥ ମହାନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW)-96:

ଏହି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚିତ୍ରପୁରର ହେନ୍ତାଳବଣଠାରୁ ଦୀଘା ସମୂଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସଫଳ ରବପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, କୋଇଲାକୁ ସହଜରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ପରିବହନ କରାପାରିବ । ବିଦେଶରୁ ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ଆସୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ସହଜରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଯାହାକି ତାଳଚେରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଶେଷ ହେବ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । " ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ତାଳଚେରଠାରୁ ଧାମରା ଏବଂ ପାରାଦ୍ବୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଏହା ଆଉ ଶୁଖିବ ନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ ରାଉଳ

Water Resources Department, Chief Engineer Avinash Raul
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ ରାଉଳ (ETV Bharat Odisha)


ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବ୍ୟାପକ ହେବ । ପଣ୍ୟଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ କଞ୍ଚାମାଲ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ । ଏପରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ।


ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ-୫ :

  • ବାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ତାଳଚେର-କଳିଙ୍ଗନଗର-ଧାମରା-ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ।
  • ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୨,୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
  • ୫୮୮ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
  • ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମତାଇ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କେନାଲ ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
  • ଜଳପଥରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5
BRAHMANI RIVER WATERWAY
TALCHER KALINGANAGAR CONNECTIVITY
DHAMRA PARADIP PORTS ODISHA
NATIONAL WATERWAY 5

