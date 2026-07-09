EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାଦିନେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜନିତ । କେମିତି ରହିବେ ସତର୍କ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 9, 2026 at 7:18 PM IST
Odisha Snakebite Deaths ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାପ...ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ । ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ଭୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜନିତ ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବଦଳରେ ଗୁଣିଆ ଦ୍ଵାରା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଅନେକ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ରକ୍ତରେ ବିଷ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ (ASV) ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଯାହା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ମୃତ୍ୟୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପଛରେ ନପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ମହଜୁତ ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ପାର କରୁଛି ।
- ତେବେ ବିଷଧର ସାପ କବଳରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ?
- ସାପ କାମୁଡିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ?
- ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
- ଯଦି ସାପ କାମୁଡେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
- ଓଡ଼ିଶାର ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ରହିଛି ?
- ସାପକାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷପ ନେଉଛନ୍ତି ?
- ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ?
ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର EXPLAINER...
- ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବେବି ସ୍ନେକ:
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ା । ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ମାଳମାଳ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସାପ ବାସସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାପ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଠ, ପଥର ଓ ମାଟି ଗଦା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସାପମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ଘର ଭିତରୁ ବେବି ସ୍ନେକ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଛୁଆ ସାପ ନୁହଁ ବଡ଼ ବିଷଧର ସାପ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତେଣୁୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହାର ବଢ଼ୁଛି ।
- ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଯୁବ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଘଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଯାଏ । ତେଣୁ ସାପ ଜନ୍ତୁମାନେ ଘର ଆଡକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡି ଝଡାଫୁଙ୍କା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଅମୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ।"
ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ:
ସାପର ମୁଣ୍ଡ, ପିଠି ଓ ପେଟର କାତିର ଆକାର, ଆକୃତିକୁ ଦେଖି କରି ତାହା ବିଷଧର କି ନା ଜାଣିହୁଏ । ବଡ ଫଣା ଥିବା ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷଧର । ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ (Fang marks) ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗହୀରିଆ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲିଯିବା, ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ବିଷହୀନ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ରହିଥାଏ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସମ୍ପଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ । ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । 2-3 ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର:
ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ୧ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର' (Golden Hour) । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା (ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍) ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବିଷ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର' ରହିଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିପାରିବ । ସେହିପରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ।"
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଣ ନେଇଛି ପଦକ୍ଷେପ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ସାପ କାମୁଡା ଜନିତ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଭାଇଲ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଅତି କମ୍ରେ 30 ଭାଇଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ସନ୍ଦେହରେ ଆସୁଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଦିଆଯାଉଛି । କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସହିତ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସାପ କାମୁଡାକୁ ନେଇ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ନାହିଁ ତଥାପି ICU ରହିଛି, ଏହା ସହିତ କାଜୁଆଲଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 5ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତର ଥିବା ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସାପ କାମୁଡା ଚିକିତ୍ସା - ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ (ASV)
ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ (ASV) ହେଉଛି ସାପ କାମୁଡାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା । ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଥିବା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ । ପୀଡିତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ASV ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଯେଉଁ ସାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ASV ମିଳୁନାହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସାପ ବିଷ:
ସାପ ବିଷ (Venom) ଏକ ଜଟିଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏନଜାଇମ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟକ୍ସିନ୍ (Toxins)ର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାପର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶିକାରକୁ ମାରିବା ଓ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ସାପ ବିଷରେ ଥିବା ଉପାଦାନ:
- ନିଉରୋଟକ୍ସିନ୍ (Neurotoxins): ଏହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ (Nervous System)କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପକ୍ଷାଘାତ (paralysis) ହୋଇଯାଏ ।
- ହିମୋଟକ୍ସିନ୍ (Hemotoxins): ଏହା ରକ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ତ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
- ସାଇଟୋଟକ୍ସିନ୍ (Cytotoxins): ଏହା କୋଷିକା ଏବଂ ଟିସୁ (Tissues) ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ।
- ଏନଜାଇମ୍ (Enzymes): ବିଷକୁ ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ:
2020-21 ବର୍ଷରେ 1044 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ :-
- ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 84 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 50 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 81 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 71 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ମାଲକାନଗିରିରେ 67 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 60 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- କେନ୍ଦୁଝରରେ 66 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 55 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ଗଞ୍ଜାମରେ 64 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 31 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ବାଲେଶ୍ୱରରେ 53 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 37 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 52 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 43 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ଢେଙ୍କାନାଳରେ 46 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 42 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ଅନୁଗୋଳରେ 44 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 30 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 42 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
2021-22 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
|ଜିଲ୍ଲା
|ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|73
|ଗଞ୍ଜାମ
|64
|ମାଲକାନଗିରି
|58
|କେନ୍ଦୁଝର
|55
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|52
|କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
|48
|ବାଲେଶ୍ବର
|47
|ଢେଙ୍କାନାଳ
|44
|ଅନୁଗୋଳ
|40
|କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର
|37
2022-23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
- ବାଲେଶ୍ବର: 83
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 79
- କେନ୍ଦୁଝର: 75
- ଗଞ୍ଜାମ: 73
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 66
- କଟକ: 61
- ଢେଙ୍କାନାଳ: 47
- ମାଲକାନଗିରି: 45
- ପୁରୀ: 43
- ଭଦ୍ରକ: 41
2023-24 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
- ବାଲେଶ୍ବର: 87
- କଟକ:86
- କେନ୍ଦୁଝର: 75
- ଗଞ୍ଜାମ: 70
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ:64
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:63
- ଭଦ୍ରକ:51
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:48
- ଯାଜପୁର:42
- ପୁରୀ: 38
2024-25 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:
|ଜିଲ୍ଲା
|ମୃତ୍ୟୁ ସମଖ୍ୟା
|କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ
|କଟକ
|84
|68
|ବାଲେଶ୍ବର
|69
|63
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|69
|56
|କେନ୍ଦୁଝର
|60
|55
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|53
|46
|ଗଞ୍ଜାମ
|49
|35
|ଭଦ୍ରକ
|40
|26
|ପୁରୀ
|37
|29
|ଯାଜପୁର
|36
|32
|ମାଲକାନଗିରି
|36
|30
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:
- 2020-21 ବର୍ଷରେ 788 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
- 2021-22 ବର୍ଷରେ କେତେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ
- 2022-23 ବର୍ଷରେ 894 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
- 2023-24 ବର୍ଷରେ 730 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
- 2024-25 ବର୍ଷରେ 894 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
ସାପ କାମୁଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:
- ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଯଦି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଯଦି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଲତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ପାଖରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ
- ଘରେ ମୂଷା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତର ଓ ବାହାର ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
- ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ଜୋତା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
- ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଘାସ କାଟିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
- କାଠଗଦାରୁ କାଠ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
- ପହଁରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
- ଜଙ୍ଗଲ, କ୍ଷେତ, ଲମ୍ବା ଘାସ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଭାରତରେ କେତେ ଜାତିର ସାପ:
ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରକାରର ସାପ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 17% (ପାଖାପାଖି 60 ପ୍ରଜାତି) ସାପ ବିଷାକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । 40ରୁ ଅଧିକ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 180 ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଷଧର ସାପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅହିରାଜ, ନାଗ, ତମ୍ପ, ଚିତି, ରଣା, ବୋଡା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାପ ପ୍ରଧାନ । ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ସାପଙ୍କଠାରେ ବିଷ ଥାଏ ।
ସାପ କାମୁଡା ଉପରେ ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା:
ପୌରାଣିକ କଥା:-
- ଏକ ସାପ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ
- ନାଗ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମଣି ରହିଛି
- ସାପକୁ କ୍ରିସଆନନ୍ଥେମମ୍ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ
- ସାପ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଧନର ରକ୍ଷକ
- ଯଦି ବାଲୁକା ବୋଆ (Sand Boa) କାହାକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ
- ଢାମଣା ସାପକୁ ଦେଖୁଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତି
- ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ସାପ ଉପରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ସେ ସାପଟି ଫୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଏ
- ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ।
- ଘରେ ଥିବା ସାପ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅବତାର
- ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗେ
ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା:
- ଯେଉଁ ସାପମାନେ କାମୁଡିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷଧର ହୋଇଥାନ୍ତି
- ସାପ କ୍ଷୀର ପିଏ
- ସାପମାନେ ସାପୁଆର ତୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି
- ଧଣ୍ଡ ସାପ ଜଳରେ ବିଷମୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସୁଳଭାଗରେ ବିଷାକ୍ତ
- ହର୍ବାଲ ଔଷଧ ନାଗବେଲି ବାନ୍ତି ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ବିଷକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଦେଇଥାଏ
- ନିମ୍ବ ଗଛର ଅର୍କ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କମ୍ କାରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ
- ଗୁଣିଆମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କାରି ବିଷକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି
- ନାଗ ସାପ କାମୁଡିଲେ କୃଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ
- ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ମହିଳାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହାସ, କାମୁଡିଥିବା ବିଷଧର ସାପକୁ ଡବାରେ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର