ETV Bharat / state

EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ

ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାଦିନେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜନିତ । କେମିତି ରହିବେ ସତର୍କ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Beware of snakes! Thousands of lives are lost every year.
ସାପକୁ ସାବଧାନ ! ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 7:18 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Snakebite Deaths ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାପ...ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ । ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ଭୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜନିତ ।

ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ (ETV Bharat)

ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବଦଳରେ ଗୁଣିଆ ଦ୍ଵାରା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଅନେକ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ରକ୍ତରେ ବିଷ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ (ASV) ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଯାହା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ମୃତ୍ୟୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପଛରେ ନପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ମହଜୁତ ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ପାର କରୁଛି ।

  • ତେବେ ବିଷଧର ସାପ କବଳରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ?
  • ସାପ କାମୁଡିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ?
  • ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
  • ଯଦି ସାପ କାମୁଡେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
  • ଓଡ଼ିଶାର ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ରହିଛି ?
  • ସାପକାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷପ ନେଉଛନ୍ତି ?
  • ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ?

ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର EXPLAINER...

Snake bites are a major disaster in Odisha
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ (ETV Bharat)
  • ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବେବି ସ୍ନେକ:

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ା । ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ମାଳମାଳ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସାପ ବାସସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାପ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଠ, ପଥର ଓ ମାଟି ଗଦା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସାପମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ଘର ଭିତରୁ ବେବି ସ୍ନେକ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଛୁଆ ସାପ ନୁହଁ ବଡ଼ ବିଷଧର ସାପ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତେଣୁୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହାର ବଢ଼ୁଛି ।

snake
ସାପ (ETV Bharat)
  • ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:

ଯୁବ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଘଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଯାଏ । ତେଣୁ ସାପ ଜନ୍ତୁମାନେ ଘର ଆଡକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡି ଝଡାଫୁଙ୍କା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଅମୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ।"

What are the symptoms of a snake bite?
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ? (ETV Bharat)

ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ:

ସାପର ମୁଣ୍ଡ, ପିଠି ଓ ପେଟର କାତିର ଆକାର, ଆକୃତିକୁ ଦେଖି କରି ତାହା ବିଷଧର କି ନା ଜାଣିହୁଏ । ବଡ ଫଣା ଥିବା ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷଧର । ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ (Fang marks) ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗହୀରିଆ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲିଯିବା, ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ବିଷହୀନ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ରହିଥାଏ।

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସମ୍ପଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ । ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । 2-3 ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

What to do if bitten by a snake?
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ’ଣ କରିବେ ? (ETV Bharat)

ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର:

ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ୧ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର' (Golden Hour) । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା (ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍) ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବିଷ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର' ରହିଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିପାରିବ । ସେହିପରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ।"

Where do snakes bite?
ସାପ କାମୁଡ଼େ କେଉଁଠି ? (ETV Bharat)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଣ ନେଇଛି ପଦକ୍ଷେପ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ସାପ କାମୁଡା ଜନିତ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଭାଇଲ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଅତି କମ୍‌ରେ 30 ଭାଇଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ସନ୍ଦେହରେ ଆସୁଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର

What should not do if bitten by a snake?
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ ? (ETV Bharat)
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ:

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍‌ ଦିଆଯାଉଛି । କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସହିତ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସାପ କାମୁଡାକୁ ନେଇ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍‌ ନାହିଁ ତଥାପି ICU ରହିଛି, ଏହା ସହିତ କାଜୁଆଲଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 5ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତର ଥିବା ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସାପ କାମୁଡା ଚିକିତ୍ସା - ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ (ASV)

ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍‌ (ASV) ହେଉଛି ସାପ କାମୁଡାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା । ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍‌ ଥିବା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ । ପୀଡିତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ASV ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଯେଉଁ ସାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ASV ମିଳୁନାହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସାପ ବିଷ:

ସାପ ବିଷ (Venom) ଏକ ଜଟିଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏନଜାଇମ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟକ୍ସିନ୍ (Toxins)ର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାପର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶିକାରକୁ ମାରିବା ଓ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ସାପ ବିଷରେ ଥିବା ଉପାଦାନ:

  • ନିଉରୋଟକ୍ସିନ୍ (Neurotoxins): ଏହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ (Nervous System)କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପକ୍ଷାଘାତ (paralysis) ହୋଇଯାଏ ।
  • ହିମୋଟକ୍ସିନ୍ (Hemotoxins): ଏହା ରକ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ତ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
  • ସାଇଟୋଟକ୍ସିନ୍ (Cytotoxins): ଏହା କୋଷିକା ଏବଂ ଟିସୁ (Tissues) ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ।
  • ଏନଜାଇମ୍ (Enzymes): ବିଷକୁ ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
How many snakebite deaths occurred in Odisha in which year?
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat)

କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ:

2020-21 ବର୍ଷରେ 1044 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ :-

  1. ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 84 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 50 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  2. ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 81 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 71 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  3. ମାଲକାନଗିରିରେ 67 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 60 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  4. କେନ୍ଦୁଝରରେ 66 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 55 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  5. ଗଞ୍ଜାମରେ 64 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 31 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  6. ବାଲେଶ୍ୱରରେ 53 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 37 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  7. କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 52 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 43 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  8. ଢେଙ୍କାନାଳରେ 46 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 42 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  9. ଅନୁଗୋଳରେ 44 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 30 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି
  10. ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 42 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି


2021-22 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍‌-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:

ଜିଲ୍ଲାମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ73
ଗଞ୍ଜାମ 64
ମାଲକାନଗିରି 58
କେନ୍ଦୁଝର 55
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼52
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା 48
ବାଲେଶ୍ବର47
ଢେଙ୍କାନାଳ44
ଅନୁଗୋଳ40
କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର37

2022-23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍‌-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:

  • ବାଲେଶ୍ବର: 83
  • ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 79
  • କେନ୍ଦୁଝର: 75
  • ଗଞ୍ଜାମ: 73
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 66
  • କଟକ: 61
  • ଢେଙ୍କାନାଳ: 47
  • ମାଲକାନଗିରି: 45
  • ପୁରୀ: 43
  • ଭଦ୍ରକ: 41

2023-24 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍‌-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:

  1. ବାଲେଶ୍ବର: 87
  2. କଟକ:86
  3. କେନ୍ଦୁଝର: 75
  4. ଗଞ୍ଜାମ: 70
  5. ମୟୂରଭଞ୍ଜ:64
  6. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:63
  7. ଭଦ୍ରକ:51
  8. କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:48
  9. ଯାଜପୁର:42
  10. ପୁରୀ: 38
What to do for compensation?
କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କଣ କରିବେ (ETV Bharat)

2024-25 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ (ଟପ୍‌-10) କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ଜିଲ୍ଲାମୃତ୍ୟୁ ସମଖ୍ୟାକେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ
କଟକ8468
ବାଲେଶ୍ବର6963
ମୟୂରଭଞ୍ଜ6956
କେନ୍ଦୁଝର6055
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼5346
ଗଞ୍ଜାମ4935
ଭଦ୍ରକ4026
ପୁରୀ3729
ଯାଜପୁର3632
ମାଲକାନଗିରି3630

ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

  • 2020-21 ବର୍ଷରେ 788 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
  • 2021-22 ବର୍ଷରେ କେତେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ
  • 2022-23 ବର୍ଷରେ 894 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
  • 2023-24 ବର୍ଷରେ 730 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
  • 2024-25 ବର୍ଷରେ 894 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି


ସାପ କାମୁଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:

  • ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ଯଦି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  • ଯଦି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଲତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ପାଖରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ
  • ଘରେ ମୂଷା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତର ଓ ବାହାର ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
  • ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ଜୋତା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
  • ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  • ଘାସ କାଟିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
  • କାଠଗଦାରୁ କାଠ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
  • ପହଁରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
  • ଜଙ୍ଗଲ, କ୍ଷେତ, ଲମ୍ବା ଘାସ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
Snake rescue
ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଭାରତରେ କେତେ ଜାତିର ସାପ:

ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରକାରର ସାପ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 17% (ପାଖାପାଖି 60 ପ୍ରଜାତି) ସାପ ବିଷାକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । 40ରୁ ଅଧିକ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 180 ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଷଧର ସାପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅହିରାଜ, ନାଗ, ତମ୍ପ, ଚିତି, ରଣା, ବୋଡା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାପ ପ୍ରଧାନ । ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ସାପଙ୍କଠାରେ ବିଷ ଥାଏ ।

Snake
ସାପ (ETV Bharat)

ସାପ କାମୁଡା ଉପରେ ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା:

ପୌରାଣିକ କଥା:-

  • ଏକ ସାପ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ
  • ନାଗ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମଣି ରହିଛି
  • ସାପକୁ କ୍ରିସଆନନ୍ଥେମମ୍‌ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ
  • ସାପ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଧନର ରକ୍ଷକ
  • ଯଦି ବାଲୁକା ବୋଆ (Sand Boa) କାହାକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ
  • ଢାମଣା ସାପକୁ ଦେଖୁଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତି
  • ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ସାପ ଉପରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ସେ ସାପଟି ଫୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଏ
  • ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ।
  • ଘରେ ଥିବା ସାପ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅବତାର
  • ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗେ
Snake
ସାପ (ETV Bharat)

ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା:

  • ଯେଉଁ ସାପମାନେ କାମୁଡିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷଧର ହୋଇଥାନ୍ତି
  • ସାପ କ୍ଷୀର ପିଏ
  • ସାପମାନେ ସାପୁଆର ତୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି
  • ଧଣ୍ଡ ସାପ ଜଳରେ ବିଷମୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସୁଳଭାଗରେ ବିଷାକ୍ତ
  • ହର୍ବାଲ ଔଷଧ ନାଗବେଲି ବାନ୍ତି ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ବିଷକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଦେଇଥାଏ
  • ନିମ୍ବ ଗଛର ଅର୍କ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କମ୍ କାରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ
  • ଗୁଣିଆମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କାରି ବିଷକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି
  • ନାଗ ସାପ କାମୁଡିଲେ କୃଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ
  • ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ମହିଳାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହାସ, କାମୁଡିଥିବା ବିଷଧର ସାପକୁ ଡବାରେ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SNAKEBITE INCIDENT IN ODISHA
SNAKEBITE TREATMENT IN ODISHA
VENOMOUS SNAKES IN ODISHA
ଓଡ଼ିଶା ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ
ANTI SNAKE VENOM ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.