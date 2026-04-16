Explainer: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ହୁଏ ? ଅଭିଯୁକ୍ତର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ ଆଇନ ?

ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଚାଲିବା ବେଳେ ଘରେ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ୨ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏ କଣ ? (ETV Bharat Odisha)
Published : April 16, 2026 at 2:55 PM IST

Vigilance seized Assets ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖବରକାଗଜ ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଖୋଲନ୍ତୁ .... ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 'ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ' ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଜାଣୁଥିବେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ନୀତି କରି ବାବୁମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ । ଘରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଉଛି । ଆୟଠୁ ବହୁଗୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ଧରାପଡୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ । ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏ କଣ ? ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର କେତେ ଅଧିକାର ଥାଏ ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କି ?

ନିକଟ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ...ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜମିବାଡି, ଘର, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାଜୁବ ହେଉଛି । ଘରୁ ମିଳୁଛି ଆଖି ଖୋସିଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏ କଣ ? କାରଣ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି (Immovable Property) ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି (Movable Property) ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥାଏ ? ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଧିକାର ଥାଏ ? ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଇଟିଭି ଭାରତର EXPLAINER ଷ୍ଟୋରୀରେ ...

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କିପରି ହୁଏ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ...

ଜଣକ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ । ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଜବତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା କୋଠା, ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ ଆଇନ) 2018 (Prevention of Corruption Act Section 18A) ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ।

କିପରି ହୁଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ (ETV Bharat GFX)

ଘରେ ରହିପାରିବେ, ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି:

ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି 'ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ହେଲେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶୁଣାଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବଳବତ୍ତର ରହେ । ଠାବ ହେଉଥିବା ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ । ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟକୁ କିଣାବିକା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ' ଏଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ?

' ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ । ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରାଯାଏ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚଳିବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଓ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଓ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ । ହେଲେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଓ ଲକରକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଏ ' ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର (ETV Bharat Odisha)
ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ୨ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ:ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ (Authorized Officer) ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ-୨୦୦୬ ଅନୁସାରେ ଏହା (Confiscation Court) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରାଯାଏ । ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ ହୁଏ । ଟ୍ରାଏଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ପରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନେଇ ରାୟ ଆସିଥାଏ । ହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ୨ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat GFX)
ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା କେତେକ ମାମଲା:

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯିବା ପରେ କେତେକ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪: ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି)ର ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ୫.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା (ETV Bharat Odisha)
୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦: ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଟକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ୩୦ରେ ୨ କୋଟି ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ୫୭୯ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୧: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ୩ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୮୧୫ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୭: ଉମରକୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୨ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୨୯ ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦: ନୂଆପଡା ଜୋଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ୧ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୯୮୫ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ବିଡା ବିଡା ନୋଟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
୨ ବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସଂପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା:
  • ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିଃ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ (୧୦ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୩୭୦ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)
  • ବୌଦ୍ଧ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଫିସର ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର (୯ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୪୮୯ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)
  • ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ (୮ କୋଟି ୧୧ ଲକ୍ଷ ୩୮ ହଜାର ୬୧୪ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)
  • ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ସ) ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (୯ କୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୯ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)
  • ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର-୩ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା (୮ କୋଟି ୫୩ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୭୫୪ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ କଣ କୁହେ ?

କଟକଣା କଣ ରୁହେ ? (ETV Bharat GFX)

ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଏକ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ(ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ 2018 । ତେବେ 1988 ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ଆଇନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିଜ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଏପରିକି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3ରୁ7 ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

