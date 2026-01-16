ETV Bharat / state

Explainer: ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର

ଦୁର୍ଘଟଣା ସଚେତନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ STA ଏବଂ IIT ମାଡ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି(MoU)।

Odisha Road Accident
ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 5:16 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Odisha Road Accident ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖେନି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର, ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖେନି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଯାଏ....କାହା କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ । କିଏ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଡହାତ ହରାଇ ସାରା ଜୀବନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଏ । ଖବର ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜେ ଖବର ପାଲଟିଯାଏ । ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ଯରେ ଗତ 5 ବର୍ଷର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପର-ତଳ ହେଉଛି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲ ମାନୁନି କି ସୁଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ର ? (ETV Bharat Odisha)

2026ରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ...

ଜାନୁଆରୀ-2

ନୂଆବର୍ଷ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା 3 ଜୀବନ ଦୀପ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବାଇକ ଓ ବସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ 3 ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ ।

ଜାନୁଆରୀ: 5

ଜାନୁଆରୀ 5 ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଥାନା ନକ୍ସାପାଲିର 55 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର । ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଜାନୁଆରୀ 6:

Odisha Road Accident
ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ (ଫାଇଲ ଫୋଟୋ) (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟ ଜମାଲପୁର ସିଡିଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ମହିଳା । ଭୁବନେଶ୍ବର-ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-316ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ପଡିଥିବାରୁ ଚକା ସ୍ଲିପ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକା ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଉଭୟେ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ଜାନୁଆରୀ 12 ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

Odisha Road Accident
ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ...

ଗତ 2021ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ବଢୁଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡେ । ଗତ 2021ରେ 10984ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । 2022ରେ 11663 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ 2023ରେ 11992ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 10 ହଜାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12 ହଜାର ପାର୍‌ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2025ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି । 2025ରେ 10501ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Odisha Road Accident
ହଂସପାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ:

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, 2021ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5081 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2024ରେ 6142 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । 2025ରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2025ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5313 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ।

Odisha Road Accident
2025 ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ (2024-2025):

ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଶୀର୍ଷ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ । ଗତ 2024ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1189ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 521 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । 2025 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 2025ରେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 1071ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍‌ 1ରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ 440 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ, ନୂଆପଡା, ଗଜପତି, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 200 ପାର୍‌ ଥିବା ବେଳେ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏଠାରେ 150 ତଳକୁ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ।

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତବର୍ଷ (2025) ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...

  • ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 11,366
  • ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା 10,008
  • ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,433

ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

Odisha Road Accident
2025ରେ କମ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)
ବର୍ଷଜନସଂଖ୍ୟାଭାରତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରତିଶତ%
202013,26,1553,72,18128.1
202113,63,0064,12,43230.3
202213,75,5864,61,31233.5
202313,88,1634,80,58334.6
202414,00,7444,87,70534.8
Odisha Road Accident
2025 କମ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ:

  • ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ୪୫,୦୦୦ ଜୀବନ
  • ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୈନିକ ୧୬ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଭିଏଁ ଚିନ୍ତିତ । ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ବେଳେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ....

Odisha Road Accident
2024ରେ କମ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)
  • ଦ୍ରୁତଗତି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 67 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
  • ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍‌ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
  • ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ 3 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
  • ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
Odisha Road Accident
2024 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି E ଉପରେ ଫୋକସ୍‌:

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ‘E’ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି...

  1. ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ (Education)
  2. ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ନିୟମର କଡାକଡି ଅନୁପାଳନ (Enforcement)
  3. ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଯାନବାହନରେ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ (Engineering)
  4. ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ (Emergency)
Odisha Road Accident
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଥିବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ...

  • ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ
  • କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ‘ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି’

‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ’:


ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଶାସନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।


କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ‘ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି’ ଉଦଘାଟିତ:

ସାଧାରଣତଃ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ନଜିର ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟୁ ଗାଡି ଆସୁଥିଲେ ସାଇରନ ବାଜି ସତର୍କ କରାଇବ । ଏହା ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

MOU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ:
ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୪ରେ IIT ମାଡ୍ରାସ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ସହଭାଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିନବ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (IEC) ରଣନୀତି ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।


ଫାଇନ ଆଦାୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ:

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ଫାଇନ ଆଦାୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ତାହା ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ରହିଛି ଫଳରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ନିୟମିତ ବସୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ।’

Odisha Road Accident
ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ସଠିକ୍‌ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦରକାର:

ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଋଷି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍‌ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାଁରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ଫାଇନ ଆଦାୟ ନୁହେଁ, ସରକାର ସଠିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ।’

ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ?

ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନାହିଁ । କେବଳ ସତେଚନତା ଜରୁରୀ । ସଚେତନ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ?

  1. ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  2. ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  3. ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ
  4. କାର ଚଳାଇବା ବେଳେ ସିଟ୍‌ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  5. ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  6. ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  7. ରଙ୍ଗ୍‌ ସାଇଡରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  8. ରାତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
  9. ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ
  10. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଲ

ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ:

  • ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଲାଗିଛି ରାଡାର ଟ୍ରାକିଂ
  • ଏହି ରାଡାର ଟ୍ରାକିଂ ଜରିଆରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଟ୍ରାଫିକ
  • ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କିପରି ହୁଏ ?

  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଏ ।
  • ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 କିମ୍ବା 3ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦ୍ବାରା କରାଯାଏ
  • ଏହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୋଲିସ, ପରିବହନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଏ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲିଭିଗଲା 8 ଜୀବନ ଦୀପ

ବାଲିରେ ଖସିଗଲା ସ୍କୁଟି ଚକ, ବସ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ସମେତ 2 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବାଇକ-ବସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା: 3 ଯୁବକ ମୃତ

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘6E’ ନୀତି; ୬,୭୦୦ କୋଟିର ୭୧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Explainer: ବେଆଇନ ଖଣି ବ୍ୟାପାର ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ ?

ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ:

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ । ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ମାସେ ବ୍ୟାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା
NATIONAL ROAD SAFETY MONTH
ODISHA STA
ODISHA TRANSPORT DEPARTMENT
ODISHA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.