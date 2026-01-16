Explainer: ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର
ଦୁର୍ଘଟଣା ସଚେତନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ STA ଏବଂ IIT ମାଡ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି(MoU)।
Published : January 16, 2026 at 5:16 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Odisha Road Accident ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖେନି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର, ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖେନି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଯାଏ....କାହା କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ । କିଏ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଡହାତ ହରାଇ ସାରା ଜୀବନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଏ । ଖବର ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜେ ଖବର ପାଲଟିଯାଏ । ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ଯରେ ଗତ 5 ବର୍ଷର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପର-ତଳ ହେଉଛି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।
2026ରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ...
ଜାନୁଆରୀ-2
ନୂଆବର୍ଷ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା 3 ଜୀବନ ଦୀପ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବାଇକ ଓ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ 3 ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ ।
ଜାନୁଆରୀ: 5
ଜାନୁଆରୀ 5 ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଥାନା ନକ୍ସାପାଲିର 55 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର । ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଜାନୁଆରୀ 6:
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟ ଜମାଲପୁର ସିଡିଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ମହିଳା । ଭୁବନେଶ୍ବର-ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-316ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ପଡିଥିବାରୁ ଚକା ସ୍ଲିପ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକା ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଉଭୟେ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ଜାନୁଆରୀ 12 ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ...
ଗତ 2021ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ବଢୁଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡେ । ଗତ 2021ରେ 10984ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । 2022ରେ 11663 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ 2023ରେ 11992ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 10 ହଜାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12 ହଜାର ପାର୍ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2025ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି । 2025ରେ 10501ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ:
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, 2021ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5081 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2024ରେ 6142 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । 2025ରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2025ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5313 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ (2024-2025):
ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଶୀର୍ଷ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ । ଗତ 2024ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1189ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 521 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । 2025 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 2025ରେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 1071ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ 1ରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ 440 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ, ନୂଆପଡା, ଗଜପତି, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 200 ପାର୍ ଥିବା ବେଳେ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏଠାରେ 150 ତଳକୁ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତବର୍ଷ (2025) ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...
- ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 11,366
- ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା 10,008
- ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,433
ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
|ବର୍ଷ
|ଜନସଂଖ୍ୟା
|ଭାରତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା
|ପ୍ରତିଶତ%
|2020
|13,26,155
|3,72,181
|28.1
|2021
|13,63,006
|4,12,432
|30.3
|2022
|13,75,586
|4,61,312
|33.5
|2023
|13,88,163
|4,80,583
|34.6
|2024
|14,00,744
|4,87,705
|34.8
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ:
- ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ୪୫,୦୦୦ ଜୀବନ
- ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୈନିକ ୧୬ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଭିଏଁ ଚିନ୍ତିତ । ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ବେଳେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ....
- ଦ୍ରୁତଗତି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 67 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
- ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
- ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ 3 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
- ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି E ଉପରେ ଫୋକସ୍:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4ଟି ‘E’ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି...
- ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ (Education)
- ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ନିୟମର କଡାକଡି ଅନୁପାଳନ (Enforcement)
- ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଯାନବାହନରେ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ (Engineering)
- ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ (Emergency)
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଥିବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ...
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ
- କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ‘ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି’
‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ’:
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଶାସନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ‘ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି’ ଉଦଘାଟିତ:
ସାଧାରଣତଃ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ନଜିର ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟୁ ଗାଡି ଆସୁଥିଲେ ସାଇରନ ବାଜି ସତର୍କ କରାଇବ । ଏହା ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
MOU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ:
ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୪ରେ IIT ମାଡ୍ରାସ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ସହଭାଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିନବ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (IEC) ରଣନୀତି ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଫାଇନ ଆଦାୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ:
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ଫାଇନ ଆଦାୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ରହିଛି ଫଳରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ନିୟମିତ ବସୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ।’
ସଠିକ୍ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦରକାର:
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଋଷି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାଁରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ଫାଇନ ଆଦାୟ ନୁହେଁ, ସରକାର ସଠିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ।’
ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନାହିଁ । କେବଳ ସତେଚନତା ଜରୁରୀ । ସଚେତନ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
- ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ
- କାର ଚଳାଇବା ବେଳେ ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ରଙ୍ଗ୍ ସାଇଡରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ରାତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
- ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ
- ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଲ
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ:
- ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଲାଗିଛି ରାଡାର ଟ୍ରାକିଂ
- ଏହି ରାଡାର ଟ୍ରାକିଂ ଜରିଆରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଟ୍ରାଫିକ
- ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କିପରି ହୁଏ ?
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଏ ।
- ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 କିମ୍ବା 3ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦ୍ବାରା କରାଯାଏ
- ଏହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୋଲିସ, ପରିବହନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଏ
ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ:
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ । ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ମାସେ ବ୍ୟାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର