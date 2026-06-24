Explainer: ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ, 'ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି 9000 ଜୀବନ, ଦିନକୁ ହାରାହାରି 5 ମୃତ', ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 727
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା, 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣିରେ ବୁଡି ପାଖାପାଖି 9ହଜାର ଜୀବନ ଯାଇଛି। 10ଦିନରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 24, 2026 at 5:36 PM IST
ODISHA DROWNING DEATHS , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପାଣିରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, କେନାଲ, ଜଳାଶୟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବନହାନୀ ଘଟୁଛି । 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 9 ହଜାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ହାରାହାରି 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି । ଅସାବଧାନତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ, ଖୋଲା କୂଅ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ, ନଦୀଘାଟ, ସମୁଦ୍ର, ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଜଳବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖା ଦେଉଛି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପାଣିରେ ବୁଡି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 8984 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 1754 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 2022-23 ରେ ଯାଇଛି 2032 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2023-24 ରେ ପାଣିରେ ବୁଡି 2116 ଜୀବନ ହାରିଥିବାବେଳେ 2024-25 ରେ 2006 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2025-26 ରେ 1076 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 727 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ 704 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ପାଣିରେ ବୁଡି । ତା' ପଛକୁ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି 676 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 604 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 533 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡା, ଗଜପତି ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ :
1:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 297 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 48 ଜଣ, 2022-23 ରେ 74 ଜଣ, 2023-24 ରେ 72 ଜଣ, 2024-25 ରେ 67 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 36 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
2:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି 126 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ସେଥିରୁ 2021-22 ରେ 21 ଜଣ, 2022-23 ରେ 27 ଜଣ, 2023-24 ରେ 30 ଜଣ, 2024-25 ରେ 36 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
3:
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ 704 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2021-22 ରେ 132 ଜଣ, 2022-23 ରେ 146 ଜଣ, 2023-24 ରେ 183 ଜଣ, 2024-25 ରେ 167 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 75 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
4:
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 147 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 14 ଜଣ, 2022-23 ରେ 36 ଜଣ, 2023-24 ରେ 33 ଜଣ, 2024-25 ରେ 42 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 22 ଜଣ ଜୀବନ ହରେଇଛନ୍ତି ।
5:
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ 391 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ପାଣି ବୁଡି । 2021-22 ରେ 91 ଜଣ, 2022-23 ରେ 78 ଜଣ, 2023-24 ରେ 91 ଜଣ, 2024-25 ରେ 84 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 47 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
6:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 47 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 1 ଜଣ, 2022-23 ରେ 11 ଜଣ, 2023-24 ରେ 12 ଜଣ, 2024-25 ରେ 16 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
7:
କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 488 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 84 ଜଣ, 2022-23 ରେ 114 ଜଣ, 2023-24 ରେ 126 ଜଣ, 2024-25 ରେ 105 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 59 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
8:
ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 100 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 19 ଜଣ, 2022-23 ରେ 26 ଜଣ, 2023-24 ରେ 25 ଜଣ, 2024-25 ରେ 19 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
9:
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 325 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 64 ଜଣ, 2022-23 ରେ 79 ଜଣ, 2023-24 ରେ 73 ଜଣ, 2024-25 ରେ 66 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 43 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
10:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 66 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 12 ଜଣ, 2022-23 ରେ 14 ଜଣ, 2023-24 ରେ 14 ଜଣ, 2024-25 ରେ 14 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
11:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 676 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 132 ଜଣ, 2022-23 ରେ 166 ଜଣ, 2023-24 ରେ 148 ଜଣ, 2024-25 ରେ 142 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 88 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
12:
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 154 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 33 ଜଣ, 2022-23 ରେ 37 ଜଣ, 2023-24 ରେ 32 ଜଣ, 2024-25 ରେ 35 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
13:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 368 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 84 ଜଣ, 2022-23 ରେ 75 ଜଣ, 2023-24 ରେ 70 ଜଣ, 2024-25 ରେ 89 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 50 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
14:
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 195 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 35 ଜଣ, 2022-23 ରେ 33 ଜଣ, 2023-24 ରେ 40 ଜଣ, 2024-25 ରେ 69 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
15:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 163 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 34 ଜଣ, 2022-23 ରେ 26 ଜଣ, 2023-24 ରେ 48 ଜଣ, 2024-25 ରେ 36 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
16:
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 133 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 22 ଜଣ, 2022-23 ରେ 39 ଜଣ, 2023-24 ରେ 31 ଜଣ, 2024-25 ରେ 26 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
17:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 367 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 88 ଜଣ, 2022-23 ରେ 94 ଜଣ, 2023-24 ରେ 85 ଜଣ, 2024-25 ରେ 62 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 38 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
18:
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 640 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 154 ଜଣ, 2022-23 ରେ 129 ଜଣ, 2023-24 ରେ 155 ଜଣ, 2024-25 ରେ 120 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 82 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
19:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 208 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 42 ଜଣ, 2022-23 ରେ 51 ଜଣ, 2023-24 ରେ 53 ଜଣ, 2024-25 ରେ 51 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
20:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 368 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 72 ଜଣ, 2022-23 ରେ 98 ଜଣ, 2023-24 ରେ 73 ଜଣ, 2024-25 ରେ 83 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 42 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
21:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 315 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 68 ଜଣ, 2022-23 ରେ 66 ଜଣ, 2023-24 ରେ 70 ଜଣ, 2024-25 ରେ 68 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 43 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
22:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 727 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 157 ଜଣ, 2022-23 ରେ 166 ଜଣ, 2023-24 ରେ 184 ଜଣ, 2024-25 ରେ 133 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 87 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
23:
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 341 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 53 ଜଣ, 2022-23 ରେ 71 ଜଣ, 2023-24 ରେ 92 ଜଣ, 2024-25 ରେ 78 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 47 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
24:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 197 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 22 ଜଣ, 2022-23 ରେ 45 ଜଣ, 2023-24 ରେ 43 ଜଣ, 2024-25 ରେ 60 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 27 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
25:
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 79 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 16 ଜଣ, 2022-23 ରେ 18 ଜଣ, 2023-24 ରେ 16 ଜଣ, 2024-25 ରେ19 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
26:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 316 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 67 ଜଣ, 2022-23 ରେ 67 ଜଣ, 2023-24 ରେ 67 ଜଣ, 2024-25 ରେ 75 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
27:
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 88 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 5 ଜଣ, 2022-23 ରେ 18 ଜଣ, 2023-24 ରେ 24 ଜଣ, 2024-25 ରେ 33 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
28 :
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 350 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 68 ଜଣ, 2022-23 ରେ 86 ଜଣ, 2023-24 ରେ 72 ଜଣ, 2024-25 ରେ 85 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 39 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
29 :
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 75 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 10 ଜଣ, 2022-23 ରେ 18 ଜଣ, 2023-24 ରେ 19 ଜଣ, 2024-25 ରେ 18 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
30 :
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି 533 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । 2021-22 ରେ 106 ଜଣ, 2022-23 ରେ 124 ଜଣ, 2023-24 ରେ 135 ଜଣ, 2024-25 ରେ 108 ଜଣ ଓ 2025-26 ରେ 60 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ :
ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି । ଅସାବଧାନତା, ନିଶା ସେବନ, ହୃଦଘାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ, ଖୋଲା କୂଅ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ, ନଦୀଘାଟ, ସମୁଦ୍ର, ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଏପରି ଜଳବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଉଛି । ଖୋଦ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ସେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଚିହ୍ନଟ ହେବ ବୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ବ୍ଲାକ ସ୍ପଟ :
ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଟୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପ୍ରତିଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଜଳାଶୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବା 'ବୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ବ୍ଲାକ ସ୍ପଟ' ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅତିକମରେ ଜଣେରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରକ୍ଷକ ବା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ରୂପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ।
ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥଳୀରେ ମୁତୟନ ହେବ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ:
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସମାନ ବୁଏ, ଦଉଡ଼ି ଆଦି ସାଙ୍କେତିକ ସତର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଖୋଲା କୂଅରେ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ତାରଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯିବ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସମନ୍ବିତ ଯୋଜନା :
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ପୋଲିସ, ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଭିଲେଖ ବ୍ୟୁରୋ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା । ପହଁରିବା ବା ସୁଇମିଂକୁ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ କୌଶଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁଗବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପହଁରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏନସିସି, ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
10 ଦିନରେ ଦେବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ :
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଓ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ.ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପାଣି ବୁଡିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ । ଯେମିତି କି କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସେଠାରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଲଗାଇବୁ । ଏବେର ଯୁବପିଢି ଆଉ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉ ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପହଁରା ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ନଦୀ ହେଉ କି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ।"
ସିପିଆର ଦେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ :
ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଳ ବୁଡି ମାମଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି । ହୋଲି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମେଢ଼ ଭସାଣି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାମଲା ଆସିଥାଏ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥାଏ । ସେଥିରୁ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିବା ଶ୍ୱାସ ନେବାର ଖେଳ । ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଶ୍ୱାସର ସୁ- ପରିଚାଳନା କରିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ନିଶା ସେବନ କରି ପାଣିରେ ପଡିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୁଏ । ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଭରିଯିବା ଓ ଠିକ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ସେହିପରି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପେଟରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ଓ ସିପିଆର ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... EXPLAINER: ଭାରତରେ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ପଛରେ କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଦାୟୀ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... EXPLAINER: ପିଗ୍ ବୁଚରିଂ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର 76 ହଜାର ନିବେଶକ, 18 ମାସରେ 712 କୋଟି ଠକେଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର