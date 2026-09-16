ରାଜ୍ୟର ଟପ୍ ମେଡିକାଲରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ହାଜର ହାଜର ଜୀବନ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ନିଆଁର ଭୟ
ବର୍ଷକରେ MKCGରେ 4ଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । SCB ଘଟଣା ପରେ 3ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଫାୟାର ଜିଡିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 16, 2026 at 11:07 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଆଁ... କହିଲେ କାହାକୁ ବା ଭୟ ନ ଲାଗିବ ! ଆଉ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଦେଖିଲେ ରୋଗୀ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟମାନେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସପିଟାଲରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ନିଆଁର ଭୟ । ଦେଖିନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ରାଜ୍ୟର ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥରକୁ ଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ନୀରିହ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି । ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କରିଡରରେ ଧାଁଧପଡ ହେଉଛି । ତୁହାକୁ ତୁହା ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣା ହେଉ ବା ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଇର୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଏସ୍.ସି.ବି ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଗଲା । ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରାଯାଇ ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା । ହେଲେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା କୋଠାରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାରିଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ।
ବାରମ୍ୱାର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ–
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ୱାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇପାରେ । ୨୦୨୨ ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ- ୨୬ ତାରିଖ । ମେଡିକାଲର ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି କୋଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏପରିକି ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ନିଆଁ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତା’ ପୂର୍ବରୁ ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଟିବି ଆଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟ୍ ବିଭାଗ ଆଇସିୟୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ୱାଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
ସେହିଭଳି ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲର ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରାବାସର ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଗତକାଲି ମେଡିକାଲର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର (ଓଟି)ପରିସରରେ ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚେତକ ରୁମ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂପର୍କୀୟ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ ଓ କଲେଜରେ ରୋଗୀ, ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଶାଇ ନିୟମିତ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସାମିଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଅନେକବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏସ୍.ସି.ବି ଘଟଣା ପରେ ଏଠାକାର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ନେଇ କିପରି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପର ଠାରୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଥର ଛୋଟ ମୋଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ଅନେକ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରନଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏମ୍କେସିଜିରେ ୩ଟି ମହିଳା ଛାତ୍ରୀନିବାସ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ, ଲାବ୍ରଟୋରୀ, ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହିପରି ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ବ୍ଲକ୍, ପିଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ଇ, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ଓ କ୍ୟାବିନ୍ ବ୍ଳକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଭାଗ, ପିଏମ୍ଆର, ମେଡିସିନ୍, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, କାଜୁଆଲଟି, ଓପିଡି, ରେଡିଓଲୋଜି, ରେଡିଓଥେରାପି, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର , ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ, ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଟିବି ଏଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟ, ଡିଆର୍ଟିବି, ପଲମୁନାରି ମେଡିସିନ୍, ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଘର, ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କୋଠା ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଶଂ ଏକ୍ସପାୟର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ–
ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ କିପରି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ଷତମାମ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏମ୍. କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୋଗ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା କୋଠାରେ ବିଭାଗର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ୍ସପାୟାର ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଏପରିକି ଉକ୍ତ ପ୍ରତେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ନିଆଁ ଲିଭାଉନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟକାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡୁନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ସ୍ୱଭାଗ୍ୟବସତଃ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ୍ୟତା ରହିଥାଏ ତାହା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ, ନର୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରୀ ଅଧିକା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏକକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା –
ରାଜ୍ୟର ହସପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ନିୟମିତ ହୋଇଗଲାଣି । ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକାଧିକ ଥର ନିଆଁ ଲାଗି ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଲୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ ..
୨୦୧୫ ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୬- କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୧୫ ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ୨୮- କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ପ୍ରମୁଖ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲର ନବଜାତ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଏ ।
୨୦୧୬ ମସିହା ମେ ୩୧- କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ରୋଗୀ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ।
୨୦୧୬ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୭- ଭୁବନେଶ୍ବର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଡାଏଲିସିସ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଇସିୟୁକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୯ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨ତାରିଖ- ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆପୋଲୋ ହସପିଟାଲର ଆଇସିୟୁର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ରୁମ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ।
୨୦୨୧ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ୧୩ ତାରିଖ - କଟକ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଶିଶୁ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୧ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୫- AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନଥିଲା ।
୨୦୨୨ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ- ୨୬ ତାରିଖ- ମେଡିକାଲର ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି କୋଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖ -ରାଜ୍ୟର କଟକର ପୁରୀ ଘାଟରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୮- ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୈବ ରସାୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ନିଆଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୫ ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ୬ – ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଷ୍ଟୋର ରୁମରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ।
୨୦୨୬ ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ୨୯ - ଝାରସୁଗୁଡାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।
୨୦୨୬ ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ - କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲର ୧୧ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହସପିଟାଲ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା -
ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସପିଟାଲ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତଥା କର୍ପୋରେଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ । ହେଲେ ତାହା ସେଭଳି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା , ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଉପରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ । Odisha Fire Prevention & Fire Safety Rules, 2017, ଏହାର ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ହସପିଟାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍କୁଲାର ଏବଂ 2025ର ସଂଶୋଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ।
ଏହି ନିୟମ ଅନୁୟାୟୀ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Fire Safety Certificate) ଅଧୀନରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା (କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ । ଯଦି ଭବନର ଉଚ୍ଚତା ୧୨ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ବେସମେଣ୍ଟ , ଷ୍ଟିଲ୍ଟ , ମେଜାନାଇନ୍ ସମେତ ସେବା ଭବନରେ ତିନି ମହଲାରୁ ଅଧିକ ମହଲା ରହିଥିଲେ । ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି Critical Care Unit/ICU ରହିଥିବା ସହିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ Teaching Hospital ସାଧାରଣତଃ ଏକାଧିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି Fire Safety ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ Fire Safety Certificate (FSC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୈଦ୍ଧତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେବଳ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥାଏ ବରଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ । କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ, Smoke/Heat Detector ରହିଛି କି ନାହିଁ ,ଏଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୈଧତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ରହିଥିବା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନ ଓ ସାଇନେଜ୍ କରିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାରି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଟିମ୍ ।
ଏଥିସହ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଭଳି ରହିଛି ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଉଛି କି ନାହିଁ , ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ICU ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିସହିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗଠନ, ବ୍ୟବହାର, ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ Automatic Sprinkler System ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା 2026ରେ Fire Hydrant ଓ Automatic Sprinkler Installation ରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ ।
ଏଥିସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବାହାର କରିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ନିଜେ ଚାଲି କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ Emergency Exit ବ୍ୟବସ୍ଥା ,ଖାଲି ଓ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିଡର , ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ Fire Doors ରଖାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାରକରି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ Electrical Load Audit କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡେ ।
ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଫାୟର ଡିଜିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ୍ଷକ । ଏପରିକି ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଫାୟାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ କହିବା କଥା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲରେ ୨୪ ଗୋଟି ବିଭାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ମେଡିକାଲରେ ଯେତିକି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ବିପଦ ପାଇଁ ଫାୟାର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫାୟାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର