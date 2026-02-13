EXPLAINER: ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକଳନ 'କନ୍ଧମାଳରେ ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓଗଡ଼, ମାସେ ଭିତରେ ଛୁଇଁପାରେ ଶୂନ'
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ IG ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ସୂଚନା 'କନ୍ଧମାଳରେ କମୁଛନ୍ତି ମାଓ କ୍ୟାଡର ସଂଖ୍ୟା, ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 30ରୁ 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟ । '
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Maoist Decline In Kandhamal, ବ୍ରହ୍ମପୁର/କନ୍ଧମାଳ: ମାଓବାଦୀ.. ନକ୍ସଲ.. ଲାଲବାହିନୀ.. ନାମ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ । ଏହି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ । ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହତ୍ୟା, ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ଅପହରଣ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରଥାନ୍ତି ଲାଲବାହିନୀ । ସେପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଓ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଲଗଡ଼ ଧ୍ବଂସ ହେଉଛି । ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଧୂଳିସାତ ହେଉଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରେ ଟଳୁଛନ୍ତି କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମାଓମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି କନ୍ଧମାଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ କନ୍ଧମାଳରେ କେମିତି ରହିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ? କାହିଁକି ଲାଲବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ? ମାଓ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷପ ନେଉଛନ୍ତି ? ଦେଖିବା ETV ଭାରତର EXPLAINER ...
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ମାଓବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେକେବିଏନ୍ ମାଓ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଲାଲବାହିନୀ:
ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ମାଓ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାଓଶୂନ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ ୨୦୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓନେତା ବାଦଲର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାଲବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ମାଓନେତା ଦସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଏହି ସଙ୍ଗଠନକୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ନେତା ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଓ ସଙ୍ଗଠନ ।
ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲାଲବାହିନୀ ମେରୁଦଣ୍ଡ:
ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଦସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଓ କ୍ୟାଡର ନୀଳ, ମମତା, ଇନ୍ଦୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଲାଲଗଡର ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ଗଣେଶ ଉଇକେ । ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗଣେଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣିଥରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ନିକଟରେ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଲାଲବାହିନୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ । ନିକଟରେ ମାଓ ଦମ୍ପତି ତଥା ବିଜିଏନ (ବଂଶଧାରା, ଘୁମୁସର, ନାଗାବଳୀ) ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ନିଜ୍ଞ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଲବାହିନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ଵହୀନ କରିଦେଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର ୩୦ରୁ ୪୦ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସହ ଜାରି ରହିଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଠାବ କରୁଛି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ତାହାକୁ ଧ୍ୱସଂ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଟପ୍ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଯାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାଓ କ୍ୟାଡେର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ଯାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ମାସର ମାଓ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
- 2025ରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
- ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- 2025 ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ବେଲଘର ଓ ଚକାପାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ୬ ଜଣ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
- ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଥିଲା ।
- 2025 ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ମଙ୍କୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ କେକେବିଏନ୍ ମାଓ ଡିଭିଜନର ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ ।
- 2025 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ରେ ପୋଲିସ ମାଓ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ଧ୍ବଂସ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା ।
- 2025 ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ଦମ୍ପତି ଡଙ୍ଗା କାଲ୍ମୁ ଓରଫ କିଶୋର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମାସେ ମାଧବୀ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସୁର-ନାଗାବଳି ମାଓ ସଙ୍ଗଠନରେ କ୍ୟାଡର୍ ମାଓବାଦୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
- 2025 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ବିଜିଏନ୍ ମାଓ ଡିଭିଜିନାଲ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଦେ ବେତି ଓରଫ ଚମ୍ପା ଏବଂ କେକେବିଏନ୍ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ରାଜୁ ଦାଡ଼ି ଓରଫ ଅଜୟ ଓ ଆଡମା ମାଧବୀ ଓରଫ ମଞ୍ଜୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
- 2025 ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ କୋଟଗଡ଼ ଥାନା ଗୁମା ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ଧରଣର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରି ଏକ ମାଓ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା ।
- 2026 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଚାରି ଜଣ କ୍ୟାଡର ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖର ।
ମାଓ କ୍ୟାଡର ତାଲିକା ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ:
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ମାସ ତଳେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ୧୩ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ, ନିଖିଲ, ଇନ୍ଦୁ, ରାଜେଶ, ଅଳିତାଙ୍କ ଭଳି ଟପ୍ କ୍ୟାଡରମାନେ ସଙ୍ଗଠନରେ ନାହାନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡା ସୀମାନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଜିଏନ୍ (ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ) ମାଓ ଡିଭିଜନ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାର ଅନେକ ଏବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି । ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଲାଲ ସଙ୍ଗଠନ ଉପରେ ରହିଥିବା ଲଗାତର ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ସଂଙ୍ଗଠନ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଉ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲାଲବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଲାଲଗଡ ଏବେ ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାଓମୁକ୍ତ ଘୋଷିତ ହେବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ।
2026 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀରେ ରହିଥିଲେ ତିନି ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡେର । ଏହି ଚାରି ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିଜ ନିଜର ବନ୍ଧୁକକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ମାଓ ପୋଷାକ, ଗୁଳି ସହିତ ୱାକିଟକ ସହିତ ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
କନ୍ଧମାଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ:
- ଗଙ୍ଗା କୁଞ୍ଜାମି ଓରଫ ଜିତେନ (24) (ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା)
- ମୁଚାକି ମାସେ ଓରଫ ସୁମିତ୍ରା (23) (ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା)
- ଚୋମାଲି କୁଞ୍ଜମ ଓରଫ ଶାନ୍ତିଲା (21) (ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା)
- ବାନ୍ଦୀ ମାଡ୍ୱୀ ଓରଫ ମାଳତୀ (22) (ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲା)
ମୁଖ୍ୟତଃ ନେତୃତ୍ୱ ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏଭଳି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠନ ଛାଡୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେକେବିଏନ ଓ ବିଜିଏନ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଜି ନିତି ଶେଖର, କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ହରିଶ ବିଶି ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ମାଓଦମନ ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା:
୨୦୨୫ରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ୮ ଜଣ କ୍ୟାଡ଼ର୍ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପୋଲିସର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ୨୦୨୬ ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆହ୍ବାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ।
ପୂର୍ବରୁ କିପରି କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିଲା ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ:
କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଏହାର ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୫ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଲାଲବାହିନୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ରହିଥିଲା । ୨୦୦୮ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ମାଓବାଦୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଦଶପଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଲିମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଏବଂ ମହିପୁର ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହିତ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ତାର ସୀମାନ୍ତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ପାଇଁ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ପୋଲିସ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ମାଓମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ଯ:
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ କହିବା କଥା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଲବାହିନୀ ସଂଖ୍ୟା ବେସି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଠନ ଆଉ ସୁଦୃଢ ନଥିବା ବେଳେ ରହିଥିବା କ୍ୟାଡେରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ।
ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷପ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଲିସି କରଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବେଆଇନ-ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଇଜି । ଏବେବି ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମାଓ ମୁକ୍ୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ । ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ହେଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ତାହା ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି କହିଛନ୍ତି ।
କନ୍ଧମାଳରେ ମାତ୍ର 30-40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ:
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମାଓ କ୍ୟାଡର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନାହିଁ । ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ମାତ୍ର 30ରୁ 40 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମାସେ ଭିତରେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପଲିସି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଅପରେସନ ଚାଲିଛି । ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।"
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମାଓବାଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ନେତା ଗଣେଶ ଆନ୍ନା ଶହୀଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲାଲଗଡ ଏକପ୍ରକାର ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ କ୍ୟାଡରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛୁ ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ:
- ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ 126 (2014)ରୁ ମାତ୍ର 5ଟି ରାଜ୍ୟର (2025) 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
- ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ରାଜ୍ୟ: 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
- ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ 36ରୁ ମାତ୍ର 3କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
- ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା: ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର, ସୁକମା ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ।
- କେବଳ 2025 ମସିହାରେ, 317 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା (ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସମେତ),800ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2000 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ମାଓପ୍ରବଣ :
- କନ୍ଧମାଳ
- କଳାହାଣ୍ଡି
- ମାଲକାନଗିରି
- ନୂଆପଡ଼ା
- ବରଗଡ଼
- କୋରାପୁଟ
- ରାୟଗଡ଼ା
- ଗଞ୍ଜାମ
- ନବରଙ୍ଗପୁର
- ବୌଦ୍ଧ
ମାଓ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ୍:
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ ବା ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଜନାର ସବୁ ସୁବିଧା । ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ବା ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 1.10 କୋଟି ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 55 ଲକ୍ଷ, ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଭ୍ୟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଥିବା ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା କ୍ୟାଡର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିଛି । ଏଲ୍ଏମ୍ଜି ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ୪.୯୫ ଲକ୍ଷ ଓ ଏକେ-୪୭ ପାଇଁ ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଇନସାସ୍ ବା ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ରାଇଫଲ୍ ପାଇଁ ୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଦିଆଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍ ପାଇଁ ୫୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତି ଗୁଳି ପାଇଁ ୫୫ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର । ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ମାଓ ଗତିବିଧି:
- ଓଡି଼ଶା
- ବିହାର
- ଛତିଶଗଡ଼
- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
- ତେଲେଙ୍ଗାନା
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର