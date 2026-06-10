ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି 35 ହସ୍ପିଟାଲ, 5 ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା SHAS
ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ତାଲିକାରେ ରହିଛି କଟକର ପୁଳା ପୁଳା ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 10, 2026 at 9:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Fire Safety Certificate)ର ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ୩୫ଟି ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ସମିତି (SHAS) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ନିୟମ ପାଳନ ନହେଲେ ନିଲମ୍ବନ ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନବୀକୃତ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଲିଲ ଦାଖଲ ନ କଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ-ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ୩୫ଟି ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ:-
ଅନୁଗୁଳର ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭଦ୍ରକର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 5 ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳର 10ଟି ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ ରହିଛି । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 10ଟି ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁରୀରେ ଦୁଇଟି ମେଡିକାଲ, ରାୟଗଡାର ଗୋଟିଏ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲର ନାମ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏବେ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ନବୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ SHAS ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଏହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ଦଲିଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଜନ ଓ ଚିକିତ୍ସାକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅନେକ ଜୀବନ ନେଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏପରି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ।